Kim Cattrall sobre su cameo en And Just Like That: “lo más lejos posible”

Kim Cattrall habló sobre su anhelado cameo en la segunda temporada de And Just Like That y aseguró que será su último “hurra” como Samantha Jones.

Regreso de Samantha Jones

Recordemos que la actriz de Sex and the City se negó a hacer la nueva serie de And Just Like That tras su enemistad de años con Sarah Jessica Parker. Pero, recientemente, los fanáticos se volvieron locos al saber que Samantha volvería para un breve cameo.

El pasado viernes, Cattrall conversó con Today e insinuó que el cameo es “lo más lejos” posible. “Fue como retroceder en el tiempo y pasar una tarde maravillosa”, dijo Cattrall, de 66 años.

Hoda Kotb y Jenna Hager le preguntaron a la actriz qué fue lo que la hizo cambiar de opinión, pues al principio estaba totalmente renuente a aceptar volver a la serie, sin embargo, dijo: “Eso es lo más lejos que voy a llegar”, dijo.

“Me despediré de Samantha”

“Creo que nunca me despediré de Samantha”, dijo, cuando la preguntaron qué significaba el personaje para ella.

“Ella es como muchos otros personajes que he hecho a lo largo de los años. Me vuelvo muy apegado emocionalmente y protector con mis personajes. Ella me dio mucho, y la aprecio mucho”.

Anteriormente, Cattrall reveló a The View que hizo algunas demandas para que el cameo existiera: “Es muy interesante recibir una llamada del jefe de HBO diciendo, ¿qué podemos hacer? y dije, ‘Hmm. Déjame ser creativa’”.

¿Qué exigencias hizo Kim Cattrall al jefe de HBO”

“Y una de esas cosas fue recuperar a [la diseñadora de vestuario] Pat Field, porque pensé que, si iba a regresar, tenía que volver con ese estilo de Samantha, tenía que impulsarlo. Y lo hicimos”.

Por lo que Field accedió a vestir a Cattrall para su cameo en And Just Like That.