“Las cosas tienen que evolucionar”: Monty Torrent se refirió al posible regreso del icónico programa ‘Mekano’

Monty Torrent, conocida comunicadora y exintegrante del popular programa juvenil “Mekano”, compartió su análisis sobre la posibilidad de revivir el exitoso formato en la televisión actual.

En entrevista con el medio TiempoX Torrent, quien también cuenta con estudios de Marketing y audiencias, planteó su perspectiva sobre el tema. Según la comunicadora “los programas se hacen en base a un contexto. ‘Mekano’ es un programa de hace 20 años, donde la gente que nos veía era un público transversal, desde niños hasta adultos mayores. Hoy día no existe ningún contenido que una transversalmente desde un niño hasta un adulto mayor”.

“‘Mekano’ es un programa que se sitúa en los 2000, donde no había internet, donde no todas las casas había TV Cable, había menos recursos para entretenerse. La tele todavía era un formato que se veía y se consumía mucho porque no habían muchas otras alternativas”, explicó Monty.

La evolución tecnológica y el acceso a diversas alternativas de entretenimiento han transformado la manera en que las personas consumen contenido audiovisual. “Mekano” se desarrolló en una época sin internet y con menos opciones para entretenerse, donde la televisión era el principal medio de consumo masivo. A diferencia de la actualidad, donde las preferencias de la audiencia son más variadas y cada individuo tiene la capacidad de elegir lo que desea ver en cualquier momento.

En este sentido, Monty Torrent expresó su escepticismo acerca de un posible regreso de “Mekano” en la televisión actual. “Si lo ponemos hoy día al aire, el contexto es diferente, la gente quiere cosas distintas. Al final, entregarle un contenido a toda una masa es complicado. Entonces, el formato ‘Mekano’, quizás por ese lado no funcionaría”, reveló.

Si bien Torrent dio a entender que valora las experiencias positivas que vivió durante su participación en “Mekano”, considera que “las cosas siempre tienen que ir evolucionando, siempre tenemos que ir para adelante”.

“‘Mekano’ fue un éxito, y yo fui afortunadamente parte de ese éxito y me entregó cosas maravillosas que las conservo hasta el día de hoy. Pero también siento que las cosas tienen que evolucionar”, manifestó con nostalgia.

“No soy de esas personas románticas, ‘que vuelva esto’ eso ya fue, ya pasó, le fue la raja, fue increíble. Pero hoy día estamos en otro tiempo, hagamos otra cosas, hagamos algo nuevo, démosle a la gente lo que la gente quiere, lo que la gente necesite y lo que la gente pide”, concluyó finalmente.