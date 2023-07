“No me vengas a vender la pomada”: Coni le paró los carros a Ariel durante fiesta de “Gran Hermano”

Es el segundo viernes que los participantes están encerrados en la casa del “Gran Hermano”, lo que significa un nuevo carrete. Esta vez la temática era de disfraces de terror, y los integrantes del reality se disfrazaron como si fuese Halloween.

Sin embargo, esto no significa que todo es celebración y buena onda, ya que Coni finalmente encaró a Ariel, quien ha tenido actitudes antagónicas hacia ella. La exbailarina escuchó cómo el payaso decía a sus espaldas que ella se “hacía la hueona”.

El “Cara a Cara”

Por esto, Coni evidentemente molesta fue a decirle un par de verdades a Ariel en la fiesta de este viernes pasado, de acuerdo a lo recopilado por Soyunfollowmas. “Te haces el papel excelente”, le dijo Capelli, a lo que Wuth le respondió: “¿Qué papel? ¿Tú crees que estoy haciendo papel?”.

“A ti te gusta el show, viniste a hacer un show, viniste acá a pelear”, continuó Constanza, quien le sacó en cara la dinámica del “Cara a Cara” que quería instalar Ariel, el cual consistía en decir las verdades de frente a algún compañero.

“¿Qué pasa si a mí no me hace bien? ¿Qué pasa si yo lloro? ¿Qué pasó cuando tú estabas triste, cuando todos te decían que estabas hablando hueas? ¿Qué hice yo? Me acerqué hacia ti y te dije ‘hermano, tranquilo’”, agregó Coni.

“En cambio, cuando yo lloro, ¿Qué haces tú? Porque te importa una mierda, porque tu misión no es repartir alegría: tu misión es hacer show, te pegai el show (...) no me vengas a vender la pomada”, cerró la participante de “Gran Hermano”. Por su parte, Ariel se hizo el desentendido y refutó lo que decía Constanza sobre él.