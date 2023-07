Peso Pluma aclara la situación con Eslabón Armado sobre la canción “Ella Baila Sola”

En la actualidad, Peso Pluma se ha convertido en uno de los artistas más populares a nivel internacional, gracias a su éxito “Ella Baila Sola”, el cual fue un lanzamiento en colaboración con Eslabón Armado.

Algo que ha llamado la atención entre los fans es que pocas veces la agrupación, y el autor de la canción Pedro Tovar son reconocidos como una pieza clave del éxito.

El cantante reaccionó y dio sus primeras declaraciones sobre la situación.

¿Qué dijo Peso Pluma?

Contrario a lo esperado, el intérprete tomó la palabra durante un concierto, asegurando que no quería hablar con la prensa sobre esto, pues se sentía más seguro sobre un escenario.

“Antes de comenzar esta canción… quiero decir que no hablo en entrevistas, porque no me gustan esos chismes… les voy a decir a una cosa, yo y mi compa Pedro ya hablamos… dejen de molestar. Somos los dos mexicanos, deberíamos estar orgullosos de lo que estamos haciendo con la música. Chismes siempre habrá, crédito al que se merece y ese es Tovar, el que escribió la canción”, expresó Peso Pluma.

@latinus_us Nosotros ya hablamos de eso: Peso Pluma responde a las críticas sobre la falta de crédito a Pedro Tovar y Eslabón Armado en “Ella Baila Sola”. #Latinus ♬ original sound - Latinus - Latinus

La historia de la canción “Ella Baila Sola”

El sencillo fue lanzado por Eslabón Armado, liderado por el cantante y compositor Pedro Tovar, quien invitó a la “Doble P” a participar.

Así como se convirtió en una colaboración, aunque originalmente fue escrita por Tovar, quien tiene los créditos principales, la estrella de Corridos Tumbados sólo prestó su voz.

Con el paso del tiempo, el sencillo se popularizó tanto que muchos piensan que únicamente es interpretado por tapatío.

Luego de que Peso Pluma se presentara en el “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, el sitio “TMZ” dio a conocer que el cantante tendría que pagar derechos a Eslabón Armado, por interpretar el sencillo “Ella Baila Sola”, al no haberle dado su crédito a Pedro Tovar, como compositor de la canción.

Algo que llamó la atención es que el creador hizo una transmisión en vivo, en la que se veía visiblemente molesto porque él no fue requerido en el programa de televisión.

“Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música, ¿y no merecer crédito por tu rola? Básicamente es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es cien por ciento mía, me vale madres”, expresó.

Ahora, el cantante de Corridos Tumbados aclaró que pudo hablar sobre la situación su colega, y que todo ya está bien.