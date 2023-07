“Yo nunca fallé”: Ignacia Michelson entregó una sincera respuesta sobre su relación con Marcianeke

La influencer y DJ, Ignacia Michelson, ha estado en una relación de altos y bajos con el cantante urbano Matías Muñoz, más popularmente conocido como Marcianeke, y nuevamente pareciera que hay problemas en la pareja.

En la última caja de respuesta que fue abierta por Michelson en su cuenta de Instagram, dio a entender que no está junto al artista chileno, tras responder a la consulta: “¿Volverías con Mati? Me gustan mucho juntos, se nota que le haces bien”.

A esto, Ignacia contestó que “pues él no quiere salir de su mal círculo y ¡así no se puede progresar! Yo no puedo ser el salvavidas, se trata de ser un complemento”.

La siguiente persona le dijo que dejara de hablar de Mati ya que él no hablaba de ella en sus redes, “¡Pues no puede decir nada mío cuando yo nunca fallé! 10/10 la Michelson”, respondió.

Historia de Ignacia Michelson Fuente: Instagram