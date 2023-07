Dos películas de ciencia ficción que fracasaron y ahora son consideradas obras maestras

El cine de ciencia ficción es considerado por muchos como uno de los lugares más creativos del séptimo arte. Este versátil género le da la vuelta a nuestra realidad con interesantes ideas y ha ofrecido un sin fin de títulos, algunos de ellos están en lo más alto, recordados como los mejores exponentes.

Dentro de esos mejores exponentes, encontramos dos películas, que fueron estrenadas en 1982 y que a pesar del altísimo nivel que ofrecían, fueron fracasos comerciales. Afortunadamente la balanza se inclinó para el lado correcto de la historia y con el tiempo estas películas recibieron el aprecio y el reconocimiento que necesitaban: se trata de Blade Runner y The Thing.

Un mismo día, dos obras maestras

Blade Runner y The Thing llegaron al mismo tiempo, ambas se presentaron en estados un 25 de junio de 1982. Además de esto, tanto la película de Ridley Scott como la de John Carpenter, se basan en novelas cortas. Blade Runner surge a partir de una novela del gran Philip K Dick, “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” (Do Androids Dream of Electric Sheeps?) de 1968. Mientras que el filme de Carpenter, este se basa en “¿Quién anda ahí?” (Who Goes There?) de John W. Campbell, publicado en 1938.

Con todo y que ambas son consideradas, hoy en día, unos clásicos del género, en su entonces, Blade Runner y The Thing recibieron reseñas mixtas e incluso negativas. En ambos casos, los críticos destacaron que a pesar de tener buenos efectos especiales, las historias no se entendían.

Estas reseñas influyeron en la taquilla, haciendo que ambas fueran casi un total desastre. Blade Runner tuvo un buen comienzo, pero tuvo una caída considerable después del primer fin de semana. The Thing directamente no logró despegar, en su primer fin de semana consiguió poco más de $3 millones de dólares.