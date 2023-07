¡La indirecta más elegante! Becky G habló de la infidelidad de Sebastian Lletget ¿Lo perdonó?

En los últimos días de marzo explotó la noticia de que el prometido de Becky G, el futbolista estadounidense Sebastian Lletget, le había sido infiel, siendo él quien terminó confirmando el rumor a través de un comunicado donde expresaba su perdón y el amor que sentía por la cantante de ‘Mayores’.

A través de su comunicado, se leía no solo una declaración de amor, sino un interés por tratar su salud mental “Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo”. Y añadió “Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”.

Desde entonces, la cantante no había dado más declaraciones al respecto, asistiendo a diferentes eventos donde se le vio sola, pero mostrando algunos looks que parecían estar perfectamente pensados como una especie de venganza por lo que hizo su prometido.

Poco se supo sobre la decisión que Becky G habría tomado respecto a la infidelidad de su prometido y es que había sido la cuenta @ja29poo, quien habría exhibido la traición de Sebastián Lletget en el mes de febrero, tan solo unos meses después de que la pareja diera el anuncio de su compromiso el 13 de diciembre de 2022.

Becky G habla por primera vez de la infidelidad de su prometido Sebastian Lletget

Fueron meses los que Becky G se mantuvo en silencio sobre la traición que cometió Sebastian Lletget, manteniendo en privado su situación, pero no fue hasta hace unos días que la cantante se abrió con la revista People en Español, donde se sumó a la lista de personalidades que forman parte de ‘Los 50 más bellos’.

Fue donde la cantante, ahondó sobre su situación sentimental, y dejó una poderosa lección de amor propio, eso sí, aunque fue de una forma un tanto ambigua, Becky G habló de su prometido Sebastian Lletget, sin mencionarlo directamente y dejó ver como es que logró afrontar esta situación con el futbolista, despertando la duda entre los internautas sobre si, lo había perdonado o no.

Entre las frases más poderosas que dejó Becky G sobre no dejarse vencer, comentó “Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”. Comentó a People.

¿Qué dijo Becky G sobre Sebastián Lletget?

Despertando la duda entre los internautas sobre su situación con Sebastian Lletget, que hasta el día de hoy, algunos siguen preguntándose si Becky G lo habría perdonado o no, dejó una poderosa lección de amor propio, pues al estilo Shakira, la cantante dejó esta poderosa reflexión.

“El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”.

Aunque se sabe que Lletget estaría más que interesado por recuperar el amor y la confianza de Becky G, la duda sobre si la cantante le habría perdonado o no, aún queda al aire, aunque, a decir por lo que ella ha comentado, está viviendo un proceso de sanación luego de la traición que cometió su prometido.

