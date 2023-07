“La tengo en mute”: El feroz pelambre de Jorge Aldoney y Lucas Crespo a participante de Gran Hermano que no soportan

El ambiente en la casa de “Gran Hermano” Chile se ha vuelto cada vez más tenso con el pasar de los días. Durante una conversación en la casa, Lucas Crespo y Jorge Aldoney no dudaron en expresar abiertamente su molestia hacia Estefanía Galeota, una de las participantes del encierro.

La Miss Chile fue blanco del pelambre debido a su personalidad, y los concursantes no dudaron en manifestar su descontento. Ariel Wuth mencionó que Estefanía había confrontado a uno de los concursantes, Rubén Gutiérrez complementó la situación al recordar que Lucas le hizo un comentario a Estefanía y ella respondió de manera contundente. “No me mires la cara de hue... porque no lo soy”, dijo ella. Ante esto, Lucas Crespo reaccionó diciendo: “No tengo idea de lo que estás hablando... No la escucho mucho” .

Por su parte, Jorge Aldoney fue aún más claro al afirmar: “La tengo como en mute”, refiriéndose a Estefanía Galeota en “Gran Hermano” Chile. Según él, la participante es muy “invasiva”, y eso es algo que no le agrada en absoluto.

Lucas Crespo respaldó la postura de Jorge al expresar su molestia: “Sí, me molesta mucho... Te juro por Dios”.

Pero la tensión no se limita solo a Estefanía. Los concursantes también mencionaron que Mónica, la participante más longeva del programa, parece haberles tomado aversión después de que Jorge expresara que siempre la votaría para su eliminación. Esta declaración se debe a la edad de Mónica y a la creencia de Jorge de que no es apropiado para ella estar en un espacio como este, especialmente considerando las situaciones que sufren por la falta de comida en el encierro.

