“Es una mariconada”: Jean Philippe Cretton golpea la mesa y desmiente nuevas acusaciones

El animador de CHV, Jean Philippe Cretton, golpeó la mesa y desmintió con todo el supuesto affaire que habría tenido años atrás con una exparticipante del programa The Voice, quien aseguró tener “dos fotos” junto a él. Información que Ana Isabella Ríos le reiteró posteriormente al periodista Sergio Rojas, a quien le ofreció las imágenes a cambio de dinero.

Tras eso, Cretton compartió un video en su cuenta de Instagram, donde aseguró que todo se trata de una campaña de desprestigio en su contra.

“Me veo en la obligación de hacer este video. Todos me aconsejan el silencio, que me quede callado, que esto es una tormenta que va a pasar, pero siento que esto se está yendo de las manos y está agarrando un color que no me parece y es injusto”.

JP Cretton desmiente acusaciones

“Creo que hay intenciones que, por decir lo menos, dudosa de algunas personas de transformar esto casi como en un linchamiento público, una funa”, criticó el comunicador.

“Todo lo que se está diciendo es falso, es grave y es hiriente. Hablan descriteriadamente sin chequear la información”.

El periodista además negó de forma tajante ser la persona que describieron y pidió terminar con el acoso mediático, recordado en suicidio del cantante urbano Galee Galee.

“Tengo una hija que en algún momento va a leer todas estas noticias y me parece injusto, porque no soy la persona que están describiendo. La cronología de la relación que tuvimos con la Pame la sabemos nosotros, con errores y aciertos”, señaló en su publicación.

“Si la intención es lincharme y convertirme en alguien que tiene que salir de la televisión, háganlo, pero jugando limpio. Lo que están haciendo ahora es una mariconada y no tiene otro nombre”.

“Vimos hace poco un suicidio por el hostigamiento que se hace a través redes sociales. ¿Qué sociedad queremos construir realmente? ¿No hay derecho a equivocarse y fallar en este mundo tan perfecto?”, lamentó el animador de “Podemos Hablar”.