La reacción de JC Rodríguez en el matinal de CHV por particular saludo de cumpleaños: “Lo único que hacen es reírse de uno”

El reconocido animador de televisión, JC Rodríguez, celebró su cumpleaños el pasado domingo 2 de julio, y aunque fue un fin de semana lleno de muestras de cariño, hubo un momento en el matinal “Contigo en la mañana” que no pasó desapercibido.

El lunes, durante la transmisión del programa, Monserrat Álvarez fue la encargada de felicitar al cumpleañero. Sin embargo, la reacción de JC Rodríguez fue inesperada. Aunque medio en broma, el animador expresó su descontento por la forma en que fue celebrado en el set.

“Comenzó la semana y ha empezado julio. Llegó julio y por si fuera poco, Julio está de cumpleaños”, le señaló Monserrat.

“Son 54 años, soy del año 69. Pero esto fue ayer, esto ya pasó. No me empiecen a saludar ahora, por favor, ya fue”, dijo a tono de broma, pero con un toque de desgano.

El diálogo continuó cuando Monserrat le preguntó sobre el origen del nombre “Julio”. “¿Qué se siente estar de cumpleaños en julio. Te pusieron Julio por el mes?”, le consultó la periodista. JC Rodríguez reveló que fue nombrado así en honor a su padre, Julio César Rodríguez.

JC Rodríguez fue homenajeado en el Matinal de CHV.

Más tarde, ante la pregunta de si su padre se inspiró en Julio César de Roma, el comunicador respondió con humor: “Yo creo que mi papá no tenía idea, para qué vamos a decir otras cosas”.

Sin embargo, el momento más llamativo fue cuando el animador expresó su sentir al ser “homenajeado” con una serie de fotografías de su infancia y juventud.

“Lo disfrazan de homenaje y celebración. No hay torta, no hay regalo, no hay nada. Solo ponen mi edad en alto y lo único que hacen es reírse de uno”, expresó JC Rodríguez con una mezcla de humor y desilusión.

Durante el fin de semana el animador aprovechó su cuenta de Instagram para compartir una profunda reflexión. “Quiero agradecer a estas dos personas, mis padres, que me dieron la vida y han sido y fueron lo mejor que han podido ser con sus virtudes y defectos”, escribió en una publicación.

