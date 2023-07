“No me dejan hablar”: La ‘Pincoya’ reclamó por supuesta “censura” de Gran Hermano

Durante el nuevo capítulo de “Gran Hermano”, Jennifer Galvarini, más conocida como La Pincoya, protagonizó un particular momento tras estar nuevamente en la placa.

La participante del reality estaba nuevamente en riesgo de abandonar la casona en Buenos Aires, y por esta razón tuvo la oportunidad de hablar con los animadores, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez.

En este contexto, es donde el periodista le consultó sobre sus impresiones por aparecer por segunda semana consecutiva en la placa de posibles eliminados.

“Cada vez que me hablas me enloquezco (…) Yo pecho a las balas no más, si tengo una pena o algo, en mi yo interior, soy fuerte, no me gusta que me vean llorar”, respondió de entrada la participante.

“Siento que estos cabros me están queriendo, me lo han dicho (…) estoy feliz porque todos estamos haciendo cosas del hogar, eso me encanta”, lanzó.

Posteriormente, le dieron el paso a Viviana, quien también estaba en riesgo de abandonar “Gran Hermano” y luego dieron a conocer que el público decidió salvar a Trinidad y continuaría al menos una semana más en el encierro.

¿Qué pasó Jennifer?

Sin embargo, fue en ese minuto cuando Jennifer lanzó un inesperado reclamo que se alcanzó a escuchar en las pantallas de Chilevisión.

“No me dejan hablar, me cortan, no puede ser eso”, planteó La Pincoya.

“A mí no me dejan hablar, ¿cachaste? Me cortan. No importa (…) A mí me censuran”, aseguró también Trinidad.

Según las declaraciones de ambas jugadores, ellas fueron las que menos tiempo tuvieron para expresarse tras estar en la placa de eliminación.