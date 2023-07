“Ahí tienes una cara de raja”: Paty Maldonado hizo pebre a Paulina de Allende-Salazar tras millonaria demanda a Mega

En la última transmisión de ”Las Indomables”, Paty Maldonado y Cata Pulido no dejaron pasar la demanda que interpuso Paulina de Allende- Salazar contra Mega por despedido injustificado, esto tras llamar por error “paco” al cabo Daniel Palma.

“Ahí tienes una cara de raja. Me acuerdo cuando esta hue… dijo que habían destruido la Plaza Italia. Estaba la cag… y fueron personas adultas a cantar los viejos estandartes. Y yo estoy viendo Mega cuando dice “esto es extrema derecha, esto es provocar, esto es violencia”. Para ella eso era violencia, porque esa mina tiene el marxismo metido en su cerebrito, que es una nuez. Yo estoy segura que esa mujer es capaz de matar por sus conceptos políticos”, comenzó diciendo la panelista de “Tal Cual”.

“Y ahora doña Paulina de Allende está cobrando millones y millones de pesos a Megavisión”, agregó sobre el nuevo proceso judicial que enfrenta la periodista.

“No te subas tanto al piano, si no eres tan importante. La cifra en total asciende a 421 millones”, acotó Cata Pulido.

“Espero que si va a ganar ese juicio, la mitad de esa plata vaya a la gente modesta, a la desigualdad, a los campamentos… Si es que los llega a ganar, ojalá que la playa vaya para allá”, continuó Paty Maldonado.

“Se cree capa”

Cata Pulido no se guardó nada y también arremetió con todo en contra de la experiodista de “Mucho Gusto”: “Ante el fallecimiento del cabo Palma, perdón, al asesinato cruel, cobarde, vil, de parte de unos delincuentes, o sea, ¿no podías tener medio segundo de compasión, empatía, por la familia y por Carabineros, de decir cabo Palma?”.

“O sea, no era tan difícil y eso habla muy mal de ti como profesional. Una mina que lleva tantos años y además se cree capa, si se cree tan capa, ¿cómo no fue capaz de decir cabo, no paco? Porque en el fondo su odio y su ideología le brota entre los poros”, sostuvo.

“Es horrorosa. Es chocante ante la cámara… Pero claro, va a recibir un billetito que la va a dejar contenta”, siguió Paty Maldonado.

“Sí, no es agradable. No tiene ángel, no tiene entretención, tampoco belleza, no es agradable ante las cámaras. Hasta se me había olvidado que existía. Nunca la he echado de menos en pantalla”, criticó sobre la personalidad que mostraba Allende-Salazar en la televisión.