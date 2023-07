Ariel Wuth de Gran Hermano explicó sus polémicos dichos sexuales: “No me hice pasar por gay”

El segundo eliminado del reality Gran Hermano Ariel Wuth tuvo que salir a aclarar varios de los comentarios que realizó al interior del encierro, relacionados con encuentros sexuales y formas de abordar a las mujeres.

Fue durante la entrevista que le realizaron desde el estudio en CHV, donde le pidieron explicar cuando contó que quiso tener sexo anal con una mujer, bajo los efectos del alcohol. Comentario que no fue exhibido a través de la TV, pero sí ampliamente replicado en redes sociales.

[ Fran García Huidobro sacó aplausos por dichos contra Alessia y Bambino en Gran Hermano ]

“No va en la línea de lo que queríamos mostrar”, señaló el panelista Michael Roldán, dando cuenta de por qué solo se vio por Pluto TV,

Además, el mismo periodista le recordó a Ariel cuando contó que se hizo pasar por una persona homosexual para bailar con unas mujeres. “Eso habla de romper la confianza de una mujer”.

más encima el muy ktm dice “la mina se la echo” violín culiao ARIEL AL 3331#GranHermanoCHV



pic.twitter.com/NUaNCVkNuY — j 🇨🇱 (@SK4PA) June 30, 2023

Ariel explica sus polémicos dichos

“Yo no es que ande por la calle faltándole el respeto a cualquier condición sexual. Es primera vez en mi vida que tengo que ponerme un micrófono 24/7. Se me olvidaba muchas veces (...)”,señaló.

Respecto al acto sexual, señaló que “fue un mal entendido por cosas que quizás no terminé de contar. Claramente no fue el momento, no fue el lugar, no fue el contexto, porque se olvidan ciertas cosas”, afirmó, reiterando que el problema, más que decirlo, fue gritarlo a los cuatro vientos en TV.

Además, sobre el baile con las mujeres, dijo que solo se trató de una broma que no se entendió.

“No me hice pasar por gay. Le dije que era gay porque ella me conocía de antes y ese era un juego que teníamos”.

Pero, a pesar de sus explicaciones, Michael Roldán no le creyó. “En la casa se vio de otra forma”, sentenció.