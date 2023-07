Ariel Wuth se defendió tras polémica frase que le dijo a Lucas Crespo en Gran Hermano y que generó repudio: “Errar es humano”

El actor y artista callejero Ariel Wuth, quien fue el segundo eliminado del reality show Gran Hermano Chile, visitó el estudio este lunes tras su salida por votación popular. Durante la entrevista con Diana Bolocco, se le preguntó sobre sus comentarios recientes dirigidos a Lucas Crespo, los cuales generaron una gran controversia en las redes sociales.

En particular, Diana Bolocco le consultó sobre su última frase dirigida a Lucas Crespo, donde mencionó: “ojalá la pongai”, refiriéndose al romance del influencer con Francisca Maira.

Ariel Wuth declaró que no se arrepentía de sus palabras: “Me da risa verlo, porque si hubiese sido con una persona que no tengo confianza, pediría disculpas y, obviamente, si alguien se ofendió, las pido. Errar es humano (...) No sé qué tanto de grave pueda tener en consecuencia de todo lo que se hablaba”.

La interpelación de “La Dama de Hierro”

Además, durante el programa donde los panelistas discuten las situaciones relacionadas con el reality, y en el cual han entrevistado a los eliminados de la casa, aprovecharon para interpelar a Ariel Wuth por su controvertido sentido del humor y sus actitudes que generaron el repudio de la audiencia.

La “Dama de hierro” no dudó en destacar los problemas en el comportamiento del payaso de la casa. “No solo hiciste este ejemplo del sexo anal (...) te burlaste de la medicación de Constanza, dijiste que ella se medicaba”, expresó.

“Te burlaste repetidamente del cuerpo de Rubén, te burlaste de Trini por estar llorando, hiciste bullying en la casa y hablaste de sexo y pornografía todo el tiempo”, continuó la panelista mientras arremetía contra Ariel.

Ariel intentó defenderse de las palabras de los panelistas y afirmó que a veces olvidaba que llevaba un micrófono las 24 horas, lo que pudo haber influido en sus comentarios desafortunados durante su participación en el programa.