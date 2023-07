“En mi corazón, en mis recuerdos… te veo en todas partes”: El estremecedor mensaje de Cristián Sánchez a dos años de muerte de su hermano

“CUCHUMBI lindo, han pasado dos años y siento que te has preocupado de iluminarnos con esos ojazos celestes, con tu luz permanente y con esa sonrisa enorme que contagiaba a todos...”. Así comienza el post en Instagram de Cristián Sánchez, al recordar a su hermano fallecido hace dos años.

“Es que lo lindo es que siempre estás!!! En mi corazón, en mis recuerdos… te veo en todas partes!!!! Te veo en la Cotepinita y en la Emi; te veo en los ojos de la Ángels; te veo en el aguilucho que permanentemente nos viene a visitar en el jardín; te veo en cada cosa que me pasa y digo “éste es CUCHUMBI que me quiere decir algo”; te veo en sueños (muchas veces y cada vez más reales!!!); te veo en la calle cada día, en cada esquina, se me paran los pelos porque creo que te veo, y no eres tú!!!!No sabes lo emocionante que es que, hasta el dia de hoy, me encuentro con personas que no conozco y me dicen LO GRANDE QUE ERES, LO CARIÑOSO QUE ERES Y LA LUZ QUE SIEMPRE IRRADIAS. En tiempo presente!!! ❤️Y eso me emociona…”, sigue el escrito.

Sánchez habla luego de sus sobrinas, las hijas de Aníbal, quien falleció a los 39 años tras un agresivo cáncer. “Nos acordamos de tu generosidad, de tu picardía, de tu sencillez, de tu empatía y de tu forma de vivir la vida.Y es lo que vemos hoy en la Cotepinita y la Emi. La primera, UN CALCO TUYO!!! Toda una adolescente, simpática, conversadora, preciosa… la segunda, loquilla, revoltosa, divertida y con una personalidad alucinante!!!Sé que las ves y se te ilumina la cara, se te infla el pecho de orgullo, y de amor el corazón.Ese corazón que se nos partió con tu partida… Te echamos de menos!!! Te lloramos. Nos dueles!!!”.