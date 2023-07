“Es sospechosa la hue…”: Paty Maldonado y Cata Pulido cuestionarion los 9 millones que recibió Natalia Valdebenito de la Municipalidad de San Miguel

El pago de 9 millones y medio que recibió Natalia Valdebenito de parte de la Municipalidad de San Miguel sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo, y en esta ocasión Paty Maldonado y Cata Pulido hicieron un análisis de este tema.

En la última transmisión de “Las Indomables”, la opinóloga y la actriz se refirieron con duras palabras al show que presentó la comediante en la comuna, la cual motivó una denuncia en la Contraloría General de la República debido a que en ese municipio trabaja la madre de Valdebenito, sin embargo, el organismo desestimó cualquier irregularidad.

“La Valdebenito ha sido una mujer, no irreverente, ha sido picante. Ha sido de una soberbia incalculable, ha sido de un carerajismo impactante. Habla de igualdad de derechos… Nadie puede entender que la municipalidad le pague 9 millones y medio más IVA, por una función de una hora en San Miguel”, lanzó de entrada Paty Maldonado.

“Yo le digo al tiro que no están los tiempos para pagar esa plata. Amiga, lo digo por experiencia, estoy metida en el espectáculo hace 60 años. Hace diez años atrás había el doble de la plata, hoy día no”, explicó.

“A la Valdebenito, nueve millones y medio, raro. Segundo, por esas cosas de la vida, yo no estoy diciendo si esté vinculado o no, pero es curioso, trabaja su mamá ahí, raro. Sospechosa la hue… No estoy afirmando nada. Solo estoy diciendo que es sospechosa la hue… Y tres, hubo presupuestos de otra gente más baratos”, sostuvo Paty Maldonado.

Por su parte, Pulido también quiso aportar a la conversación criticando el alto precio que cobró Valdebenito: “Además, si tú tienes tanta pasión por cambiar este país, realmente te afectan tanto las desigualdades de los derechos sociales, eres tan feminista, eres tan a favor del pueblo, ¿tienes moral para cobrar esa plata? De hecho, yo lo habría hecho gratis. O sea, yo por mi país y por mi pueblo lo hago gratis”, ironizó la actriz.

“Mira, cada uno cobra lo que estime conveniente, cada uno es dueño de ponerle el precio a sus funciones, pero dónde está la duda; por qué la Contraloría quiere fiscalizar esa plata, que pasó con esa plata, para dónde salió, por algo le hincaron el diente”, agregó Paty.

“Salió el fallo de la contraloría que dice que no hubo injerencia alguna en la madre de esta mujer, ni en la contratación en cuanto al espectáculo. Yo tengo mis dudas con el contralor”, comentó Cata Pulido tras asegurar que desconoce cómo funcionar esta figura.

La defensa de la comediante

Valdebenito no se quedó callada y explicó la situación en su programa de radio “Café con Nata”: “Lo único que voy a decir y por qué lo voy a decir es por mi madre, no por mí… Una persona del sector político al que claramente no pertenezco, hizo esta denuncia por mi contratación, como diciendo que había algo extraño porque mi madre trabaja en ese lugar”, expresó.

“Mi madre no tiene nada que ver con la gente que me contrató. No trabaja en la Corporación Cultural y el dictamen aclara todo”, agregó la comediante, según consignó ElDinamo.cl.

“No hay nada extraño. No veo el conflicto de interés. He trabajado en montón de cosas y créanme que desde La Reina para abajo he trabajado en todas las municipalidades… Le digo a mi familia que estoy bien y a mi madre que la admiro muchísimo por ser una gran servidora pública. Con mi madre no, menos con su comportamiento intachable”, defendió a su progenitora Valdebenito.