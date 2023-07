“Muy triste”: Nacho Pop reveló que aún le deben plata de La Red

Solo la semena pasada Álvaro Reyes, más conocido como Nacho Pop, hizo su debut oficial en TV+, canal donde se puso a trabajar después de salir de La Red.

Sabido es que el canal privado donde trabajó se encuentra en una profunda crisis que parece no terminar, porque tal como acaba de revelar el mismo periodista, ni siquiera le han pagado todo lo que le adeudan.

De hecho, Nacho Pop se refirió a la actual actual situación de La Red diciendo que “es complicada, muy triste. Aún me deben (dinero). Lo que más da pena es que también era un lugar donde lo pasaba muy bien. Trabajar con la Julita (Vial) y Edo (Eduardo de la Iglesia), por ejemplo, es lo mejor que me ha pasado profesionalmente”.

De todas maneras, el conocido comunicador también habló de su nueva vida laboral en TV+, donde llegó hace una semana. Sus decisiones y cómo ha enfrentado este nuevo momento fueron parte de una entrevista que dio en Página 7.

“Siempre me ha llamado la atención la buena onda de los equipos, la libertad de hacer cosas sin que nadie te esté retando a cada rato”, dijo con respecto a por qué aceptó este nuevo desafío.

Sin embargo, también aseguró que no depende solo de la telvisión. “Ahora, la tele no lo es todo y no es el único trabajo donde uno se puede desempeñar. Hace rato que vengo haciendo otras pegas, como por ejemplo, vamos a lanzar un programa de entrevistas para PF que se llama El Choripán de Chile y en mi ChorinetaPop voy a entrevistar rostros simpáticos de la tele”.

“Las redes son una buena venta, mi instagram @alvaroMReyes y mi canal de Youtube están siempre generando contenido”, agregó como parte de una entrevista más extensa y donde tocó distintos temas.

