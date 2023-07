“Por favor, ayúdenme”: Patricio Oñate realizó sentido llamado a seguidores desde Chiloé

“Estoy perdiendo la sonrisa”. Con esas palabras el recordado notero de la década de los 90, Patricio Oñate, dio a conocer la difícil situación económica que enfrenta y realizó hizo un sentido llamado a sus seguidores para que lo ayuden con una dulce causa.

“Les quería quitar unos minutos, parte de su tiempo, y que me ayuden a vender esta miel… a comprarla, es dulce, cuesta ‘seis miel’ ($6.000)”, dijo en un video que compartió en redes sociales, donde se ve visiblemente afectado, sin ese ánimo que lo caracterizó durante sus notas para programas como Viva el Lunes, Sábados Gigantes o el Mundial de Francia 98.

Patricio Oñate pide ayuda a seguidores

“Hace tiempo que no hacía un video. Hice otro y parece que no lograron captar la atención... quizás el día, llueve, me llueve sobre mojado”, lamentó desde Chiloé, ciudad donde se radicó hace siete años junto a su familia.

“Tengo poco ánimo y lo peor es que estoy perdiendo la sonrisa, aquella que ha sido parte de mi vida y me ha permitido ganarme el pan de cada día”, señaló el comunicador, cuyo último programa fue “Si se la pueda gana”, hace 20 años atrás.

Actualmente, realiza de manera esporádica notas deportivas para la Municipalidad de Castro y comparte su trabajo en redes sociales. Además, el año 2021 dio a conocer el cáncer que sufrió su esposa, el cual le diagnosticaron el 2013. Por este motivo, tuvieron tuvieron que regresar a Santiago para poder conseguir tratamiento, ya que en Chiloé no existía un médico oncólogo que la pudiera tratar.

“Estoy haciendo este video, de pie, absolutamente de pie, bajo el agua, bajo la lluvia. Y de verdad, lo estoy haciendo de pie, pero noqueado. Por favor, ayúdenme, son ‘seis mil’″, finalizó el registro.