Suicide Squad está dando el salto al animé: así será la nueva serie de DC

Suicide Squad ha ido de menos a más en el Universo Extendido de DC, mejorando con el paso del tiempo en sus producciones. Ahora dará un salto exponencial: tendrá su propio animé.

Durante el Anime Expo 2023 se dio a conocer Suicide Squad Isekai, con un pequeño avance. El resultado es extraordinario, pero pasará algo de tiempo para poder disfrutar de la adaptación: no hay aún una fecha de lanzamiento.

El video, de solo 49 segundos, muestra de manera destacada versiones de estilo animé de Harley Quinn y el Joker, transportando a los personajes a otro mundo.

En una toma se presenta un primer plano de un dragón volador, además de islas flotantes en todas partes y seres jabalíes. ¿Posiblemente la versión de What If…? de Marvel? Todo es posible en el nuevo DC de James Gunn.

Aparecen en los créditos finales Eri Osada como director, Tappei Nagatsuki y Eiji Umehara a cargo del guion, Kenichiro Suehiro con la música y más. La producción es de WIT Studio y Warner Bros. Japón.

¿Qué opinas sobre Suicide Squad Isekai, la versión animé del desquiciado grupo de antihéroes / villanos?

Suicide Squad en los cómics y el cine

Suicide Squad

Suicide Squad nació como grupo en DC Comics en 1987, creado por John Ostrander y Kim Yale. En sus principios se conocía como Task Force X, pasándose a llamar Suicide Squad un año después.

Hubo una primera versión en 1959 (The Brave and the Bold), pero se considera la moderna como el punto de inicio formal.

Es un equipo de supervillanos patrocinado por el gobierno, que son reclutados para ejecutar peligrosas misiones de operaciones clandestinas. Lo dirige Amanda Waller (también en el tráiler), una funcionaria dispuesta a hacer lo necesario para proteger al país.

Contó con dos películas live action: Suicide Squad (2016), dirigido por David Ayer, y su reinicio, The Suicide Squad (2021), con James Gunn al frente.