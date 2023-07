El emotivo reencuentro de un hombre con su perrito robado hace un año: “Pensé que no me recordaba”

El emotivo reencuentro de un hombre con su perro, que le habían robado hace un año, se viralizó en las redes sociales. Abel Morpazz, el dueño del can, compartió el emocionante momento a través de un video en TikTok, donde dio a conocer la historia que a más de alguno le sacó lágrimas.

“Después que me robaron mi perrito, lo encontré a un año. Pensé que no me iba a reconocer”, contó en un registro.

En el video, Abel narra cómo finalmente encontró a su perro, llamado Doky, después de tanto tiempo. La grabación muestra a Abel en su moto, dirigiéndose hacia una casa apartada en la zona. “Yendo a ver a mi perrito a ver si me reconoce”, narró el dueño del can.

En un instante, se escucha un ladrido y Abel grita emocionado: “¡Doky! ¡Doky! Ven aquí, mi Doky”. En ese momento, el perro se acerca corriendo y comienza a aullar, demostrando su reconocimiento y alegría al ver a su dueño.

[ LEE TAMBIÉN: La reacción de tiktokers mexicanos que probaron el famoso fanschop: “¡Saludcita a Chile!” ]

@abelmorpazz DESPUES QUE ME ROBARON MI PERRITO LO ENCONTRE A UN AÑO PENSE QUE NO ME IBA A RECONOSER 🥺😥😢😭😭 ♬ sonido original - Abel Morpazz

El reencuentro conmovió a millones de personas en TikTok, acumulando casi ocho millones de reproducciones. Los usuarios expresaron su emoción y pidieron a Abel que no dejara ir al perro.

Conmovido por el cariño y los comentarios de apoyo, Abel compartió un segundo video en el que se ve claramente que se lleva a Doky consigo. “¡El escape perfecto! ¡Más feliz que una lombriz!”, exclamó Abel mientras se marchaba en su moto, con su fiel compañero de regreso a casa.

Ante las dudas de algunos usuarios, Abel compartió registros que mostraban a Doky cuando era un cachorro, como evidencia de su verdadera identidad. Además, aclaró que llevó al perro inmediatamente al veterinario para su revisión. Afortunadamente, aparte de un grano con gusano, Doky se encontraba en buen estado de salud y recibió el tratamiento adecuado.