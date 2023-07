El particular caso de “Dime con quién andas”: baja audiencia en TV abierta y de las más vistas en servicios de streaming

Aunque su proyección de rating en las pantallas de Chilevisión no ha sido lo esperado para sus primeros episodios, llevando incluso a los ejecutivos del canal privado a modificar su horario para evitar competir directamente con la teleserie de Mega “Como la vida misma”, la producción “Dime con quién andas” igual se las ha ingeniado para cautivar a los usuarios de la plataforma de Paramount+.

Un particular caso, revelado este martes por pagina7.cl, que en su crónica reveló que la ficción de CHV se ubica entre las 10 producciones más vistas dentro del servicio de streaming de la compañía propietaria de la señal chilena.

El éxito de la teleserie de CHV en servicios de streaming

“Tal como ocurre en otras plataformas, como Netflix, en Paramount+ se puede ver el Top 10 de las apuestas más populares, y ahí justamente aparece ‘Dime con quién andas’, que compite codo a codo con ‘Drag Race México’, las series ‘iCarly, The Rookie’ y ‘Strange New Wordls’, e incluso con largometrajes como ‘Luz Negra’”, cuenta el medio, que da cuenta del particular caso, considerando que “la historia protagonizada por Mane Swett sigue quedando en cuarto lugar de sintonía” en la pantalla abierta.

Pese al cambiante escenario, en la TV y la plataforma de streaming, la nueva apuesta de CHV trajo de regreso a Swett a las producciones dramáticas en un rol protagónico, donde personifica a Kari Ayala, que “no deja a nadie indiferente”.

“Kari está creada en base a muchas mujeres, de la ficción y de la realidad. En tres palabras, es intensa, acontecida y noble. Puede ser raro que yo me autodenomine noble, pero me conozco tanto (...) tengo 44 años, y sé lo que soy. Crédula también, por desgracia”, señala la actriz en el portal, donde reconoce que más allá de los números de audiencia, su rol en la novela es “uno de los más grandes” de su carrera actoral.

“Tiene que ver con el desafío actoral, en esta manera de filmar que se parece más al cine, y hace tiempo no actuaba con gente que no conocía. También tiene que ver con cosas personales de mi vida, y que el personaje es muy intenso y acontecido, entonces, en un mismo día de grabación, tenía escenas muy fuertes y otras muy graciosas”, contó.