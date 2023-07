“Están todos durmiendo todo el día, ni un brillo”: Jorge Aldoney de “Gran Hermano” se molestó por la cita de Alessia y Bambino

Al parecer la cena romántica que protagonizaron Alessia y Bambino no fue del agrado de todos su compañeros de “Gran Hermano”, entre ellos Jorge Aldoney, quien criticó a la producción por premiar a la pareja.

El Mister Chile confesó su malestar mientras conversaba con Jennifer Galvarini, más conocida como “La Pincoya sin glamour”.

“Cada vez me convenzo más de que son todos unos flojos culi…, están todos durmiendo todo el día, ni un brillo”, expresó primero Jorge desde una de las habitaciones.

Por su parte, la mujer apoyó su idea y comentó que “pero ahí es donde uno tiene la opción ahora, no hay que premiarlos. Yo no premio la flojera, por más bien que me caigan”.

“Espero que no les den otra cena cinco estrellas pos hue..., porque esa hue... es cada vez más inaceptable”, siguió Jorge con su descargo.

“Me carga esa hue... que privilegien, por más buenos chicos que sean, lo encuentro súper desleal”, afirmó el modelo de 27 años.

Finalmente, Jorge aseguró que está intrigado por el juego de los personajes, aunque encuentra que “los romances son lo más fome que hay”.