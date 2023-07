“Estoy cansada de trabajar. Quiero vivir tranquila”: Paty Maldonado tomó una drástica decisión para hacer más simple su día a día

Paty Maldonado se sinceró en la última transmisión de “Las Indomables” y reveló que está aburrida de su casa en Curacaví tras varios inconvenientes.

Según las palabras de la opinóloga, su vivienda le trajo varios problemas luego de las fuertes lluvias que afectaron a la zona centro-sur de nuestro país.

“Tengo lata. No se termina nunca de arreglar una casa. Al año se le suelta una llave, cambiaste la llave, al año después el estanque del baño se echa a perder, y siempre pasa algo”, lamentó de entrada.

Por su parte, Cata Pulido le comentó la idea de cambiarse de domicilio, aunque en su caso tendría que tener disponible varios camiones de mudanzas

“¿Por qué uno acumula tanta hue…? Uno se va dando cuenta tarde”, coincidió la panelista de “Tal Cual”.

Eso sí, la decisión ya está tomada: “Voy a empezar a vender. A vender todo lo que pille, estoy hasta aquí. He trabajado como negra para tener lo que tengo. Y ya estoy hasta aquí. Te lo digo de verdad, yo amo la parcela y todo lo que tu quieras, pero...”, confesó Patricia, quien actualmente vive en ese lugar con su esposo.

“Llegó el momento de deshacerme y te juro, estoy decidida a poner en arriendo esta casa. Entonces, vender todo lo que pueda y arrendar. Quiero arrendar. Y con el arriendo, me arriendo un departamento en Santiago”, reveló su idea.

Finalmente, Paty Maldonado utilizó el espacio en su canal de YouTube para desahogarse: “Estoy aburrida. Estoy cansada de trabajar. Quiero vivir tranquila, lo que me quede de vida quiero vivir tranquila, ya no puedo más, no puedo más. Después del accidente, a la semana ya estaba trabajando, cuando debería haber estado dos meses en mi casa sin trabajar, no quiero más guerra”, cerró.