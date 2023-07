“Gabriel Cañas es de lo mejor que le ha pasado al mundo de la actuación en Chile”: aplauden de pie escena en “Generación 98″

Gabriel Cañas ya debe estar acostumbrado a los halagos, y es que con las interpretaciones desde “La Ley de Baltazar”, ha sacado aplausos. Ahora en “Generación 98″, el papel del “Chico Olmedo”, enfrentó a su padre, lo que lo convirtió en tendencias en redes sociales.

¡Ándate a la concha de tu madre, Raúl Olmedo!” (sic), le gritó en la finalización de la escena, que tuvo una fuerte previa.

Olmedo viajó al sur para presentarle a su familia, pero al conversar con su padre se dio cuenta que no valía la pena.

“No te vengas a hacer el agrandado conmigo, porque aunque seas mi hijo, tú sigues siendo el mismo cabro chico, negro y peliento, que le hice a la china de tu mamá de puro caliente”, le dijo el personaje interpretado por Alejandro Olmedo.

Esto luego de que su hijo le refregara en la cara que es exitoso y que tiene todo lo que ha querido.

“Vine porque quería ver la cara que ibas a poner cuando me vieras ¡Mírame! Mira el auto que tengo estacionado allá afuera ¿Viste esta ropa que tengo?, ¡¿no soy digno ahora?! me importa una raja, porque nunca he necesitado nada de ti”, gritó mientras agarraba de los brazos a su papá-

“Y yo que te quería presentar a mi familia… ¡Ándate a la concha de tu madre, Raúl Olmedo!”, añadió.

Las reacciones

“Cada actuación de @gabrielcanasg es soberbia… en el papel que interprete. Anoche, en la serie #Generacion98 y el enfrentamiento con su déspota padre … mostró tanto, desde miedo, impotencia, rabia. Es soberbio”; “Gabriel Cañas es de lo mejor que le ha pasado al mundo de la actuación en Chile en los últimos años Tremendo actor!”; “Quede en shock, la cagó, que escena, tremendo Gabriel Cañas, un gigante!!”, escribieron en redes sociales.