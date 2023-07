Madre de Fran Maira se refirió al término entre su hija y Lucas Crespo: “No conozco a este chico, pero…”

A los pocos días de iniciado el Reality Gran Hermano de Chilevisión, Francisca Maira, influencer y dueña de una sexshop tuvo onda con el profesor de Jiu Hitsu, Lucas Crespo. Luego de un intenso coqueteo los tortolitos iniciaron una amistad “con ventaja”.

Sin embargo, tras dos semanas de iniciado el affaire, la influencer de 23 años, no se estaba sintiendo muy cómoda en la relación, debido a que percibía cierto rechazo de parte de Crespo.

Ante esto, durante el capítulo emitido el 4 de julio, Fran Maira decidió poner punto final a su romance con Lucas. Ambos mantuvieron una seria conversación, en la que la influencer le hizo saber que sentía que él había experimentado un cambio en su actitud desde la primera semana del reality.

“Yo prefiero que ya no sigamos comiéndonos, que quede ahí. O con todo o nada, yo no soy de esas hue… a medias”, expresó.

En conversación con TiempoX, Aline, madre de Francisca Maira, reaccionó al fin de la relación de su hija con Lucas Crespo. Aline, compartió su perspectiva sobre la relación que su hija mantenía en el encierro. “Me parece bien porque a él no lo veo claro para nada. Es mejor no meterse con nadie, en ese encierro son pocas las alternativas que hay”, afirmó.

“No lo conozco a este chico. Pero por la primera impresión, preferiría un cabro que se viera más sencillo, más amoroso. A él lo encuentro más frío, más distante, se sabe guapo. Yo prefiero un hombre más piola. Pero no tengo nada en contra de él”, añadió.

La madre de Francisca Maira expresó que su único deseo era la tranquilidad de su hija al interior de la casa de “Gran Hermano”. “La Fran mientras esté tranquila allá dentro y que no lo atormente o se vea afectada me parece bien. Es muy luego para tener una relación, llevan 3 semanas. Para cuidarse hay que tratar de no ser tan vulnerable. Uno puede caer en cualquier cosa”, comentó.

En cuanto al quiebre de la relación entre Francisca Maira y Lucas Crespo, Aline respaldó la decisión de su hija. “Él me parece honesto y ella está siendo consecuente con lo que le están diciendo”, aseguró.

