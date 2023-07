“Me ha llamado en los momentos más importantes”: Michelle Adam reveló que sigue en contacto con antiguo “amor de verano”

Durante la transmisión de “Tu Día”, Michelle Adam sorprendió a todos y reveló que aún tiene contacto con un “loco amor de verano”.

Todo surgió cuando la meteoróloga se sometió a una pregunta de El Purgatorio, en donde Priscilla Vargas e Ignacio Gutiérrez la interrogaron sobre este hecho.

“Tuve (un romance) en La Mostaza, en un camping que yo iba a veranear (…) está entre Guanaqueros y Morrillos”, detalló.

Eso sí, Michelle aclaró que “no digamos que me enamoré, yo no era de andar pinchando, ni nada. Ahora se dice de otra forma, ahora se dice comerse. Hoy son otros términos. Digamos pinchando, suena más bonito”, dijo entre risas.

Posteriormente, la profesional confesó que este amor de verano tuvo una triste despedida debido a que ella tuvo que volver a Villa Alemana mientras que él era de Santiago.

“Fue triste, pero sabes que nos mandábamos cartas”, contó.

“(Hoy) Cada uno tiene su vida. Sé de su familia, pero a él no lo he vuelto a ver (…) si nos hemos contactado porque tenemos amigos en común, yo sé de su vida, incluso me ha llamado en los momentos más importantes que ha tenido, tenemos una bonita relación”, cerró Michelle Adam.