Mientras a Shakira la rodean las mejores marcas de ropa, Piqué sigue luciendo “como gamín”

Shakira constantemente es vista usando las marcas mas importantes y lujosas del mundo, y eso ya es suficiente para que sis seguidores se ensanchen una vez contra su expareja y se le burlen de lo mal que se sigue vistiendo.

Shakira no es ajena a llevarse todas las miradas en los eventos desde que se le pudo ver reactivando su vida sociales, y la pinta que uso durante la semana de la moda en París no fue la excepción.

Shakira no teme seguir dando de que hablar, y la moda ha sido su forma de expresión contra Piqué y a su novia Clara Chía, pues en esta oportunidad lució una gabardina blanca de alta costura en el que destacaba un enorme ‘No’ en la parte superior.

Shakira está ‘clara’: en la semana de la moda en París impactó con su look “anticachones” Foto: Instagram @sakira4.ever

La pieza esta diseñada por la casa de modas Viktor & Rolf. Esta forma parte de su colección FW18-19, y posee detalles con cristales de Swarovski.

Pero eso no es todo, recientemente se le vio usar una camisa que su nueva ‘pareja’, el reconocido piloto Lewis Hamilton, y esta pertenece a una de las últimas colecciones de la casa de lujo Versace. Igualmente, de las veces que se le puede ver en el aeropuerto, se le ve usando marcas como Gucci o Balenciaga.

Sin contar además que Shakira actualmente es la cara de la exitosa marca de lujo inglesa, Burberry. Es decir, la colombiana se encuentra respirando moda y lujo por doquier, y no se puede decir lo mismo de su ex.

Shakira deslumbra en la semana de la moda en París y en redes comparan su estilo con ‘lo gamín’ que luce Gerard Piqué

No es un secreto que el ex de Shakira, Gerard Piqué, suele enfrentar fuertes criticas si de su ropa se habla. Desde que se supo de su separación con la multiganadora del Grammy, sus seguidores no han dudado en comparar lo mal que se ve.

En más de una oportunidad le han dicho al español que se ve ‘como un pordiosero’, y que definitivamente su novia Clara Chía, ‘tiene mala mano’. Esto, comprobado por las fotografías que los paparazzi suelen captar de sus momentos juntos.

Ahora, mientras Shakira produce y pule su estilo de la mano de importantes marcas como las mencionadas anteriormente, Piqué no hace esfuerzo alguno por mejorar su imagen. Usualmente se le puede ver usando ropa ‘simple’ y bastante desaliñada.

Gerard Piqué (Captura de TikTok: @ibaillanos)

“NO quiero estar en un basurero lleno de ratas, ahora me muevo como sirena en el mar”, “Hermosa, deslumbrante, haciendo un homenaje a una de tus mejores canciones”, “Definitivamente hasta en el esitlo ella trapea el piso con el sinersible de su ex” y así muchos otros comentarios al respecto.