“No tengo la menor idea”: Fran García-Huidobro se refirió a la expulsión de dos participantes de “Gran Hermano”

La inesperada expulsión de dos participantes de “Gran Hermano” tomó a todos por sorpresa. A través de un comunicado, se le hizo saber a los participantes del reality que Constanza y Fernando habrían sido eliminados de manera irrevocable por el dueño de casa, tras repetidas infracciones al reglamento.

Los seguidores del reality show quedaron igual de anonadados con esta decisión, por lo que recurrieron a la “panelista del pueblo”, Francisca García-Huidobro, para obtener alguna respuesta. Ella le informó a sus seguidores que tuvo un tarde ajetreada, por lo que no ha podido estar tan atenta a las redes.

“No sé qué pasó”, partió afirmando Fran desde un estacionamiento, “no les voy a mentir, no es mi especialidad. Me estoy enterando por ustedes que al parecer hubo una eliminación de ‘Gran Hermano’. No tengo nada que agregar, voy a llamar a mis jefes para saber qué pasó, pero la verdad no sé qué realmente pasó”, agregó.

“¿Mentirosa? ¿Yo? Nunca”

Una vez que llegó a su casa, la panelista de “Gran Hermano” volvió a hablar sobre esta supuesta expulsión. “En verdad, no sé. Los que me quieran creer bien. Si yo fuera tan buena actriz, no estaría haciendo esto, estaría haciendo teleseries, no tengo idea. No sé si fue una prueba de Gran Hermano o fueron expulsados”, contó.

Ella mencionó que tuvo un día muy ocupado, y reiteró su desconocimiento sobre este acontecimiento en la casa más famosa del mundo. “Si alguno de ustedes sabe algo que yo no sé, me lo cuentan, pero ¿Mentirosa? ¿Yo? Nunca”, señaló.

“No tengo la menor idea de lo que pasó, corta”, recalcó Fran García-Huidobro.