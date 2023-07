“No tengo vergüenza en decirlo... No he hecho absolutamente nada”: Ariel Wuth se defiende tras ser acusado de abusador

Durante el pasado domingo, Ariel Wuth se convirtió en el segundo eliminado de “Gran Hermano”. El exparticipante del reality tuvo que abandonar la casona tras llevarse las mayoría de los votos del público y también varias críticas por su forma de ser.

En este contexto, es donde el ‘payaso’ salió en su defensa luego de ser acusado de agresor, esto tras revelar que había tenido sexo con una mujer cuando estaba bajo los efectos del alcohol.

“Me tildan de abusador. Yo estoy consciente que la historia no la terminé yo, la terminó la gente. Agarró vuelo para un lado que no era. La gente se quedó con lo que la edición muestra o la gente opina. En las redes hay mucho odio, mucha mala onda”, dijo el artista a TiempoX.

Recordemos que Ariel comentó esta situación mientras se encontraba hablando con Lucas Crespo y Fran Maira, en donde aseguró que “no fue cagazo ni nada, ir en contra de eso fue un malentendido. Estaba con una mina x y en la curadera intentas de todo, pero la mina se la echo”.

“No soy así”

Frente al descontento de la gente por redes sociales por esta y otras situaciones, Ariel Wuth alzó la voz y decidió dar sus explicaciones.

“No he hecho nada, no tengo vergüenza en decirlo, no he hecho absolutamente nada. La historia terminó de una manera totalmente distinta, no quiero dar detalles porque es muy incómodo, pero ni siquiera hubo lo que dicen que hubo”, explicó el artista callejero al medio.

“Igual es parte de. Todos tenemos momentos malos y momentos buenos. Algunos sacamos aprendizaje antes, otros después. Ojalá la gente se de cuenta que no soy así, que no es a la realidad a la que pertenezco”, cerró el exparticipante de “Gran Hermano”.