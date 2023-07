“¡Qué dice Chile! Prime”: Exchicos “Yingo” se reúnen para jugársela con todo por una fundación

Una reunión digna para ser publicada en una cuenta Fotolog Gold, se vivió en el programa estelar de concursos de Canal 13, “¡Qué dice Chile! Prime”. En el capítulo de hoy, exparticipantes del difunto programa juvenil “Yingo” se reunirán para descubrir las respuestas más populares de los chilenos con el fin de reunir dinero para una fundación.

En esta ocasión los equipos fueron divididos entre los “Modelais”, compuestos por Camilo Huerta, Lucila Vit, Ernesto Lavín y Kathy Contreras, y los “Populais”, compuestos por Rodrigo “Gallina, Erick “Lelo” Monsalve, Cristian “Hardcorito” Jara y Julio “Kneza”.

Los “populais”

“Es como si no hubieran pasado los años que han pasado. En camarines empezamos a recordar viejas historias, a tirar los chistes. Es como cuando se reúne el curso después de muchos años de salir. Con Kneza no nos veíamos desde hace 12 años y 50 kilos”, bromeó Hardcorito, quien tras ser candidato a concejal, actualmente es activista por los derechos de las personas con problemas de salud mental.

El aludido “Kneza”, quien ha estado totalmente alejado de los medios desde hace más de una década, contó que actualmente trabaja en emprendimientos digitales y también hace asados a domicilio. “No veía hace más de 10 años a los chiquillos. Yo estoy bien desaparecido, pero me ofrecieron venir al programa, lo pensé y dije que ya. Pero no tengo interés en verdad en volver a la tele, estoy bien con lo que estoy haciendo”, sostuvo.

A su vez, el recordado “Lelo” continúa ligado a la música. “Siempre he sido cantante, mi estilo musical actual es el ‘neoperreo’. Pronto se viene un nuevo videoclip que quiero terminar, y además estoy haciendo eventos como siempre, en las discotecas de toda la comunidad. Fue bacán volver a ver a los chiquillos, siguen igual que siempre, igual de pelusas”, aseguró el intérprete de “Soy como soy”.

Populais Gentileza: Canal 13

El “modelais”

Por su parte, Ernesto Lavín, también alejado de los medios desde hace años, señaló que “lo pasamos increíble, en Yingo éramos como compañeros de colegio y esto fue como una reunión de curso”. Según recuerda el entrenador físico, llegó al programa porque animaba eventos. “Desde los 16 años que lo hago y eso me hizo caer de rebote en la TV. Pero soy entrenador certificado en EEUU, trabajo como personal trainer, y actualmente estoy bien metido en el tema del wellness y la salud”, contó.

La organización por la que compitieron por los 2 millones de pesos es la Fundación Ciudad del niño, centrada en programas de intervención y protección para niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones de derechos, atención de adolescentes inculpados de haber infringido la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, y prevención de situaciones de vulneración de niños, niñas y adolescentes mediante intervenciones en su entorno cercano.