“Que fea”, Thalía cambia de look y aparece con el cabello verde a sus 51: la comparan con el Guasón

Thalía es una de las cantantes y actrices mexicanas más famosas y exitosas que a sus 51 años sigue triunfando y cosechando éxitos en su vida profesional.

La famosa es una de las más polémicas, y es que constantemente recibe críticas por sus looks, sus videos, y hasta por como se comporta y habla en redes.

Sin embargo, ella siempre sigue adelante y sigue teniendo esa personalidad extrovertida y divertida que muchos sí aman.

Te recomendamos: “Aunque use filtros el cuello la delata”, crucifican a Thalía por mostrar las arrugas en su cuello a sus 51

A través de sus redes, la famosa mostró su nuevo look a sus 51 años y como cosa rara, no a muchos les gustó y la llenaron de críticas.

El nuevo look con el que Thalía sorprendió a sus fans a sus 51 y por el que la critican

Thalía presumió su nuevo look para uno de sus videos en el que lleva el cabello corto y verde y tiene por lentes una especie de reproductor.

Sin duda es uno de sus looks más arriesgados, y aunque ella lo amó y lo presumió con orgullo, a muchos no les pareció.

“Parece el Guasón la Thalía, ya no sabe qué hacerse para llamar la atención”, “que look tan espantoso, ya no tiene 20 se ve muy fea”, “se ve súper ordinaria y fea jaja”, “jajaja OMG parece el Guasón, que horror”, “no puedo con este look se ve terrible”, y “por favor alguien que le diga que se ve horrible y la aconseje”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: Thalía calla a quienes le dicen que se “quitó las costillas” con esta foto de su abdomen a sus 51

Aunque la critiquen, Thalía es auténtica y deja claro que no le importa el qué dirán, ella hace lo que la haga feliz y si a ella le gusta, es lo único que prevalece.