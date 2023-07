“¡Que pare!”: Claudia Conserva le paró los carros a su hermana por “dar jugo” en el programa

Claudia Conserva le recriminó a su hermana Francesca, por aparecer tanto en la prensa por sus particulares salidas de libreto, tras las quejas de Juan Carlos “Pollo” Valdivia.

Incluso, el esposo de la animadora prefirió salir del estudio antes de que ingresara la panelista. Por lo mismo, Claudia mostró un compilado de noticias que ha protagonizado Francesca en los medios digitales.

“¡Yo no tengo la culpa que haya fracasado Gran Hermano! ¡(La prensa) se agarra de nosotros!”, se excusó la panelista.

Además, argumentó que uno de los motivos por los que apareció en los medios, era porque no le dejaban hablar en el programa.

“Ayer vino un psicólogo especialista en crisis de pánico, ¿y quién tiene (ese diagnóstico)? Yo. Todo estaban atosigados hablándole al gallo. Y yo, que realmente tenía preguntas, no me dejaron hacerlas”, reclamó, según consignó Página 7.

“Yo no voy a estar codeándome con ustedes como en el Miss 17. No voy a pelear una portada”, aseguró.

“¿Hasta cuando tu hermana da jugo?”

Luego de escuchar a su hermana, Claudia admitió: “Por eso el Pollo está hasta acá (señalando la frente). ‘¿Hasta cuándo tu hermana da jugo? Porfa que pare’, me dice”.

Por último, Fran indicó que prefiere no estar en el estudio durante la sección de Juan Carlos. “Ahora, me resto para no incomodar a su señoría”, finalizó irónicamente.