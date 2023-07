Señales de que Chris Hemsworth y Elsa Pataky “están mal”: lo vieron de fiesta con otras mujeres

Si algo ha caracterizado a Chris Hemsworth y Elsa Pataky es tener una relación a prueba de balas, que parece más sólida con el paso del tiempo.

Después de conocerse a través de una profesora de oratoria, la pareja estableció rápidamente una familia que actualmente tiene como frutos a India y los gemelos Sasha y Tristan, de edades comprendidas entre los 8 y 11 años.

Chris Hemsworth y su esposa, Elsa Pataky | (Instagram)

Sin embargo, parece que hay problemas en el paraíso, ya que los últimos reportes indican que el protagonista de Thor estuvo de fiesta con su hermano, Liam Hemsworth, rodeado de mujeres y sin la presencia de su esposa, despertando todas las alarmas.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky, ¿se estarían separando? Estas son las señales que han dejado

De acuerdo con Trendencias, los dos actores fueron captados en una reunión social donde se encontraban otros famosos, como la actriz Michele Merkin, con quien Chris Hemsworth se portó muy cariñoso.

Una de las mujeres ahí presente incluso se encontraba topless, dejando gran parte de su cuerpo desnudo mientras conversaba con el australiano, en un evento ocurrido en Mykonos, Grecia, mientras su pareja permanece en España.

Esto ha generado muchos comentarios en las redes sociales, pues hay quienes opinan que sería un indicio de que las cosas no van bien entre los dos artistas.

Además de esto, a muchos les ha sorprendido esta temporada separados, puesto que la propia española ha dicho en el pasado que buscan viajar juntos, a pesar de sus compromisos laborales, para ofrecerle mayor estabilidad y cercanía a sus hijos, cuestión por la que radican en Australia.

Asimismo, en el pasado la protagonista de Rápidos y Furiosos confirmó que han tenido problemas. “Me pongo de mal humor y tengo un temperamento español y Chris siempre dice: ‘¿Quién es esta chica?’ cuando entro en ese espacio. Él es como, ‘Dios mío, Elsa’. Hay cosas que no nos gustan el uno del otro, pero no nos centramos en ellas. No somos perfectos”, confesó.

“Hay cosas que no nos gustan el uno del otro y por las que nos molestamos, pero detrás de todo eso hay mucho amor. Cuidar a alguien tanto como él te quiere a ti es lo que te ayuda a superar esos momentos”. — Elsa Pataky