“De verdad que no es tu culpa”: Skarleth colapsó y rompió en llanto en “Gran Hermano”

Durante este jueves, los participantes de “Gran Hermano” nuevamente tuvieron que enfrentar una prueba para conseguir dinero para realizar las compras semanales en el supermercado.

La competencia consistió en que los jugadores debían identificar cuál de los tres tótem ubicados en diferentes partes de la casa estaba activo y posteriormente, desactivarlo presionando los pulsadores hasta que se vuelva la luz azul. Si el integrante no llegaba a tiempo o soltaba antes el pulsador, se computará un error.

Eso le sucedió a Skarlet, la joven de 18 años no alcanzó a llegar al tótem y terminó llorando.

“Pero por qué no me decían ‘corre’. ¿Por qué no nos avisan”, cuestionó la joven, apuntando a sus compañeros que estaban frente a la pantalla donde se ve quiénes deben correr.

“Fue culpa de todos (...) corriste como una máquina, de verdad que no es tu culpa”, la intentó consolar Lucas junto a sus demás compañeras de encierro, quienes le decían que no importaba y que lo dio todo para lograr el objetivo de la prueba.

“Me pongo nerviosa”, confesó ya más calmada para luego recibir un fuerte abrazo de la “Pincoya sin glamour”.