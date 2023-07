Emotiva escena de Carol de ‘Como la vida misma’ provocó reacciones divididas en los televidentes

Este miércoles se emitió una emotiva escenaen Como la vida misma, la cual tuvo lugar cuando Soledad (Sigrid Alegría) y Marco (Andrés Velasco) fueron avisados de que Carol (Octavia Bernasconi) había sido suspendida, tras ser sorprendida con una pipa de marihuana.

Claramente, cuando volvieron a la casa, fue inevitable que Sole no retara a su hija por este, y otros errores que ha cometido en el pasado.

“Nos mentiste en nuestra cara (…) ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa?”, le dijo Sole a Carol.

Pero en ese momento, la adolescente rompió en llanto y le pidió disculpas a sus padres por lo que pasó. “Perdón por esto, perdón por todo. No sé qué hacer con lo que siento, tengo mucha pena, mucha angustia. Perdón, pero no puedo ser la hija que tú quieres que sea”, comenzó diciendo.

Y es que Carol les empezó a contar que estaba sintiendo una gran pena, y que no sabía cómo manejarla.

“Hay noches que dan las cuatro de la mañana y no me puedo quedar dormida por la pura angustia. Agarro el celular y trato de pensar en otra cosa, pero no es que me quiera quedar despierta hasta esa hora, y en el día es lo mismo”, reveló..

“Yo creo que ustedes piensan que paso en el celular viendo puras tonteras, pero es porque si apago el celular, me come la ansiedad. Hay días en que lo único que quiero es encerrarme en el baño y llorar, borrarme, para dejar de sentir”, añadió la joven.

Sole y Marco de inmediato la contuvieron, y le señalaron que la apoyarían en este duro momento. Por su parte, Carol manifestó que no volvería a cometer estos errores.

De todas maneras, la escena provocó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde algunos si empatizaron con Carol, y otros no le creyeron su ‘llanto’.

