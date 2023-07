“Es un camino muy solitario”: Rodrigo Villegas confesó que ha pensado en abandonar su carrera como humorista

Rodrigo Villegas estuvo como invitado en “Buenas noches a todos”, en donde tuvo una sincera conversación sobre sus 15 años de carrera como humorista y de cómo su esposa ha sido un pilar fundamental para seguir en ella, ya que en más de una ocasión ha pensado en abandonar este mundo.

La confesión se dio luego de que el comediante leyera la carta que le escribió su esposa. “A mí me gustan estas partes, porque la Elvira es mi señora, súper especial y ha estado siempre ahí en esta carrera”, dijo antes de iniciar.

“Primero que todo, darte las gracias por todo tu amor incondicional hacia mí y nuestros hijos. Gracias por ser como eres, honesto, humilde, gentil y muchas cosas más”, partían las palabras de Elvira hacia su esposo.

En la misma línea, la mujer agradeció por siempre cuidarlos y protegerlos, enfatizando en que su familia siempre estará con él, unidos, como el tema de Franco de Vita.

“Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. No hay nada que pensar. No existe razón ni motivo para dudar un segundo… Entre el cielo y tú, me quedo contigo”, finalizó.

Un camino difícil

Tras esto, Rodrigo Villegas aseguró que su esposa fue y es un pilar fundamental en su desarrollo como artista y comediante.

“Es un apoyo fundamental en esto. Ella me ha recogido cuando yo he estado psicológicamente mal. Es un camino muy solitario, interno, de probarse uno mismo siempre, de tener esa responsabilidad de hacer reír a la gente, pero a la vez uno se expone harto”, relató el humorista notablemente emocionado.

“He tenido pensamientos de no querer dedicarme más a esto, porque es muy fuerte, pero es una cuestión interna mía. Y lo he logrado superar gracias a ellos”, confesó Villegas.

Eso sí, no se olvidó de su público y afirmó que el cariño de la gente en la calle lo ha ayudado a salir adelante.

Por último, contó que el peor episodio que vivió durante el verano del 2019, en donde estaba decidido en dejar su carrera, pero su familia lo hizo salir adelante.

“Ellos me levantaron, que estaba equivocado en mi manera de pensar, que trabajo para mucha gente y unas tienen una conexión bien intensa con lo que hago”, cerró Rodrigo Villegas en el programa de TVN.