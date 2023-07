“Hay que despedirla porque no piensa como ellos”: Paty Maldonado reveló ‘exclusiva’ información sobre su salida de Mega

Patricia Maldonado nuevamente vuelve a hablar sobre su salida de Mega en “Las Indomables”, y ahora reveló nueva información sobre esta polémica.

“Yo voy a contar algo que no he contado nunca, quizá esto sea una primicia”, partió señalando, según consignó Página 7.

“Cuando a mí el actor que es curado y drogadicto, que no recuerdo cómo se llama (Pablo Schwarz), hay que perdonarlo porque está perdido, el actor, ese que estuvo en Sucupira, empezó a juntar firmas ‘para que se vaya la Paty Maldonado -dijo- porque es una facha y no puede estar en el canal’, ahí viene la inconsecuencia”.

Eso debido a que “cuando dices a la Paty Maldonado hay que despedirla porque no piensa como ellos, o sea, es la misma cosa…”, argumentó.

La panelista de “Tal Cual” expuso que “hubo varios que firmaron este documento para que me echaran del canal”.

Ante esta situación, Paty decidió hablar con el gerente general de la estación nacional: “Le dije ‘yo tengo todo el derecho a defenderme’ y me dice ‘lo único que te pido es que no se arme una pelotera, una guerra en el mismo canal’”, comentó Maldonado, añadiendo lo que le respondió: “Si tú quieres evitarlo, lo primero que hay que hacer es hablarlo con el otro bando, porque el otro bando empezó a huevear, yo no he hueveado a nadie”.

¿Posible demanda a Mega?

Posterior a la conversación con su jefe, Patricia Maldonado recibió un particular llamado: “Esto que voy a contar es primicia; me llaman de una famosa oficina de abogados, muy conocidos, de gente muy seria, además”, adelantó.

“Me atienden tres abogados y me dicen: ‘Señora Patricia, ¿usted sabe lo que le está pasando?’”, recordó la panelista, a lo que ella respondió que ya era segunda ocasión que intentaban echarla del canal por pensar distinto al resto.

En ese sentido, los profesionales le preguntaron por qué dejó que pasara algo así y que en estos casos podía “acusar a Mega de acoso laboral, discriminación, y, el tener a un empleado sin trabajar, es más delicado que la discriminación, es torturar a un empleado. Entonces me dijo ‘nosotros le llevamos el caso, no le vamos a cobrar a usted, Mega nos va a tener que pagar todo. Le podemos asegurar que su caso está ganado’”.

Asimismo, los abogados le dijeron que ella estaba siendo perseguida.

Como la propuesta no le convenció del todo, Paty decidió conversar esta situación con sus hijos y esposo y se dio cuenta de que no quería avanzar en una posible demanda. Todos la apoyaron, por lo que rechazó la oferta y descartó actuar en contra de Mega.

“Me fui con lo puesto, con el sueldo que yo recibía mensual. Lo que pasó, pasó y se terminó. Quizá en este instante juegue el papel de weona, tal vez”, sentenció.