Informe revela que revivieron a Madonna antes de ingresarla a UCI

Según un nuevo informe de Radar Online, Madonna habría sido revivida con una inyección de Narcan antes de ingresar a la UCI. El medio indica que cuando la cantante, de 64 años de edad, fue hallada inconsciente “sin vida” recurrieron al Narcan.

Radar Online dice que “revivieron” a Madonna

Quienes la encontraron, el pasado 24 de junio, aseguraron que su “cuerpo” estaba “sin vida” y administraron la inyección. El Narcan es una dosis de medicamento muy fuerte para “revertir rápidamente una sobredosis de narcóticos en una situación de emergencia. Sin embargo, el medio alega que Narcan se usó para combatir el shock séptico, no el uso de drogas”, explica pagesix.com.

¿Qué es el Narcan?

Radar Online aclara que no existe evidencia que Madonna tuviera una sobredosis de droga. Sin embargo, Page Six no ha confirmado el uso de la administración de Narcan con los representantes de la Reina del Pop.

Recordemos que Madonna ingresó al área Cuidados Intensivos cuando fue trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad de Nueva York y tuvo que ser intubada. Actualmente, una fuente le dijo a Page Six que se encuentra “fuera de la UCI”.

A causa del exceso de trabajo, Madonna sufrió de fiebre por un mes

Guy Oseary, mánager de Madonna, dijo en un comunicado que había “desarrollado una infección bacteriana grave que lo llevó a permanecer varios días en la UCI” y agregó que estaba “todavía bajo atención médica” y que se “esperaba una recuperación total”.

Por otro lado, TMZ informó que el desvanecimiento de la cantante de “Vogue” de debía al exceso de trabajo que le había ocasionado fiebre durante un mes, pero Madonna “ignoró los síntomas”, ya que toda su energía la ocupaba para su próxima gira Celebration, la cual se pospuso.