Los hijos de los actores de ‘The Witcher’: dos de ellos siguen los pasos de su padre

La esperada primera parte de la tercera temporada de The Witcher está afincada como la serie de habla inglesa más vista en la plataforma de streaming Netflix desde su estreno el 29 de junio.

La entrega ha cautivado al público en decenas de países siguiendo nuevamente a Geralt de Rivia, un brujo de profesión y también padre gracias al destino que lo une a la princesa Cirilla de Cintra.

Dentro de la trama, el personaje encarnado por Henry Cavill dedica su vida a proteger a Cirilla junto a Yennefer de Vengerberg, la mujer que ama. Al mismo tiempo, entrena a la joven para ser bruja.

Los tres se reúnen en esta temporada y forman una de familia mientras huyen de los gobernantes, hechiceros y bestias del Continente que buscan capturar a Ciri, pero pronto deben separarse.

Henry Cavill y Freya Allan tienen una gran química familiar en 'The Witcher' | (Netflix)

En la vida real, Cavill no tiene hijos aunque ha expresado en el pasado que sí le gustaría tenerlos, pero varios de sus compañeros de reparto en este gran proyecto sí son padres fuera de la ficción.

Los hijos en la vida real de los actores de The Witcher

Por eso, a continuación, te contamos qué actores del elenco principal de The Witcher tienen hijos en la vida real y balancearon su trabajo en esta producción de Netflix con su rol de papás o mamás:

MyAnna Buring

La actriz de Tissaia debutó en la maternidad con el nacimiento de su primer hijo en mayo de 2017. No obstante, es muy privada con respecto a su vida personal, por lo que se reservó los detalles.

MyAnna Buring junto a su hijo cuando era un bebé | (Instagram)

Lars Mikkelsen

El intérprete de Stregobor es el orgulloso padre de dos hijos con su esposa, la actriz Anette Støvelbæk. Sus nombres son Lue Støvelbæk y Thor Mikkelsen. Ambos siguen sus pasos como actor.

El primero es el mayor con 28 años y ha actuado en varios proyectos en su Dinamarca natal, como Borgen. Mientras, el segundo tiene 22 y comenzará a estudiar actuación en agosto, reportó la revista Se og Hør.

Graham McTavish

El histrión de Sigismund Dijkstra tiene dos hijas con su exesposa, Gwen Isaac, que son su motor de vida: Honor y Hope. La primera tiene 16 años, mientras la segunda, alrededor de 12.

Honor parece interesada en la actuación. De hecho, tuvo una aparición en El Hobbit: un viaje inesperado (2012). En Instagram, el actor suele presumir cómo lo ayudan en sus entrenamientos.

Graham McTavish junto a sus hijas | (Instagram)

Robbie Amell

El artista tras Gallatin en la tercera temporada de The Witcher es papá de un hijo llamado Robert Amell V. Su unigénito tiene 3 años de edad y es fruto de su matrimonio con la actriz Italia Ricci.

Robbie Amell junto a su esposa e hijo | (Instagram)

Adam Levy

El intérprete de Mousesack tiene dos herederos adolescentes a quienes suele presumir en sus redes, pero sin exponer mucho sobre ellos. Se sabe que la mayor es una jovencita llamada Scarlet.

Los hijos de Adam Levy son sus compañeros de aventuras | (Instagram)

Tracy-Ann Oberman

La artista tras la reina Hedwig es madre de una hija con su esposo, el productor musical Rob Cowan. Su nombre es Anoushka India y cumplirá 17 años de edad el próximo mes de agosto.

Tracy-Ann Oberman es la orgullosa madre de una adolescente | (Instagram)

El resto del reparto principal de la serie The Witcher no tiene hijos o son muy herméticos con su vida personal y no exponen esta parte de su vida al público.