“Mi señora anda sin zapatos”: El triste testimonio de un matrimonio que conmovió a los televidentes de “Contigo en la mañana”

Durante el más reciente capítulo de “Contigo en la mañana”, se dio a conocer el dramático caso del matrimonio de Segundo y Lucía, quienes sufrieron la retención de su vehículo en una fiscalización en San Bernardo.

La historia se dio a conocer en un despacho en el matinal de Chilevisión, en donde el hombre se mostró afectado luego de que los Carabineros que quitaran su antigua camioneta, ya que conducía sin patente.

“Lo que pasó es que me están deteniendo la camioneta, yo trabajo en la feria, somos pobres, mi señora anda sin zapatos, vivimos en la orilla del río. Yo tengo la licencia retenida, pero no la he retirado porque no he tenido plata”, aseguró el adulto mayor que transportaba sacos de papa para vender.

“Ahora me van a quitar la camioneta y las cosas me las voy a tener que llevar al hombro yo creo. Nosotros nos sacamos la mugre trabajando y que nos quiten el vehículo, lo único que tenemos para movilizarnos”, explicó.

Por su parte, Lucía contó que “tenemos animales y cómo les vamos a dar comida. Lo único que tenemos es ir a la feria. Señorita, mire cómo ando, sin zapatos”, dijo entre lágrimas.

“Uno anda trabajando, yo no ando haciendo ningún mal”, sostuvo Segundo.

Segundos después, cuando ya estaba más tranquila, la mujer dio a conocer que junto a su marido “tuvimos que pagar la patente de la muni, nos pusimos al día apenas, pero nos pusimos al día. Mi esposo está enfermo, tiene una hernia”.

Televidentes se pusieron la mano en el bolsillo

Claramente este emotivo relato conmovió a los televidentes que estaban mirando atentos el matinal de Chilevisión, y tras el llamado de los animadores decidieron ayudar a este matrimonio.

En menos de una hora, varios problemas de Lucía y Segundo quedaron solucionados: le arreglarán su camioneta, gestionarán ayuda médica para el hombre y el público le depositó una suma de $1.700.000.

“Gracias, nunca había tenido una ayuda tan grande, pero gracias”, dijo la mujer, quien nuevamente no pudo contener el llanto.