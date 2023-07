Mientras a Clara la llaman “bruja” por su look, Shakira triunfa en París con elegante outfit ‘black and white’

La novia de Piqué, Clara Chía Martí, sigue siendo criticada por sus looks y estilo y la comparan con Shakira, quien aseguran tiene un mejor estilo.

Recientemente la joven fue captada en la calle con Piqué con un look de short y blazer de rayas con bodysuit y el cabello lo llevó recogido en un moño bajo, atuendo que criticaron y aseguraron que lucía como “una bruja”.

Y no es la primera vez que atacan el atuendo de Clara, pues aseguran que tiene un estilo muy “aburrido” y de “vieja”, a diferencia de Shakira.

La colombiana recientemente brilló este jueves con su participación en un desfile de moda en París con un look muy elegante y moderno.

El elegante look con el que Shakira brilló en desfile de moda en París

Shakira asistió este jueves al desfile de moda de Fendi en París, y estuvo junto a otras famosas como Camila Cabello y Cardi B.

La colombiana derrochó clase y elegancia con un pantalón con falda por encima plisada en tono negro, que combinó con una blusa blanca.

Este look lo complementó con unos botines negros, el cabello lo llevó suelto y con ondas y lució una bolsa pequeña con brillos plateada y unos lentes oscuros luciendo como toda una modelo.

La famosa brilló con este look y sin duda llamó la atención de todos los invitados y de los fotógrafos que no tardaron en tomarle miles de fotos.

“OMG esta sí es una reina, no como la otra”, “o sea de verdad no hay comparación, Shakira es una diosa, la otra es una comiquita jaja”, “amé el look de Shakira en el desfile, sencilla y elegante”, “pobre de Clara, que horrible se viste y Shaki tan bella siempre”, y “de verdad que Piqué tiene que arrepentirse de haber dejado a este mujerón”, fueron algunas de las reacciones en redes.