¿Mil veces mejor que Anuel? Tekashi se lanza contra Anuel por Yailin: las veces que la defendió

Tekashi 6ix9ine arremetió contra Anuel la tarde del 5 de julio, luego de que el rapero publicara una foto de su hija Cattleya quien nació el 13 de marzo, acusándolo de no hacerse cargo de la pequeña a quien tuvo junto Yailin la Más Viral, además criticó que pasara por alto la autoridad de su madre y mostrara el rostro de la bebé sin permiso.

Esta discusión se viralizó rápidamente, pues, Tekashi 6ix9ine no se guardó nada y sin pelos en la lengua, llamó ‘rata’ a Anuel, comentando “Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista”. Escribió en un comentario ante la publicación del cantante de ‘China’.

El rapero no terminó ahí y continuó diciendo: “Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta pa la casa, leche, ropa...pa’l mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco. Eres una rata” y terminó: “Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá pa las redes”.

Hace un par de semanas Yailin y Tekashi estrenaban un nuevo sencillo al que titularon ‘Pa’ Ti’, donde la cantante lució un tinte de pelo con los colores que caracterizan a su compañero, desde entonces, se empezó a especular una posible relación entre ambos, aunque, ninguno de los dos ha dado más detalles, si han presumido la cercanía que tienen.

¿Cómo inició la polémica entre Anuel y Yailin?

El día de ayer, en pleno cumpleaños de Yailin, 6ix9ine, le llevó unos poderosos presentes al hospital, con un ramo de rosas, un rolex y un millonario regalo con 21 fajos de billetes, luego de su cirugía plástica. Mientras esto sucedía, Anuel AA, compartía una foto besándose con una ‘misteriosa’ mujer de la que se especula es Laury Saavedra, o bien, Astrid, quien fuese la ex del cantante de ‘Hasta que Dios Diga’.

Anuel AA Instagram: @anuel (Instagram: @anuel)

Su fotografía, para muchos usuarios en internet, demostraría que fue una acción de venganza en contra de Yailin y Karol G, quienes al parecer ya encontraron en alguien más lo que nunca pudieron tener con él, con dos hombres que las cuidan y apoyan.

Pero esta no ha sido la única vez que Tekashi ha defendido a Yailin, pues ha sido quien ha puesto la cara por ella en otras ocasiones, como la vez que fueron invitados al programa ‘El Gordo y la Flaca’, cuando fueron cuestionados sobre su supuesto noviazgo a lo que el la catalogó como colaboradora, pero siempre fan de su trabajo; pero las críticas no se hicieron esperar y los usuarios criticaron desde el look de la cantante hasta su expresión corporal a lo que 6ix9ine respondió: “Mucha gente aquí criticando una niña de 20 años. Que apenas parió 3 meses atrás. Y todo esto es nuevo pa ella. ¿Cómo se sienten?”.

¿Tekashi no es un santo?

Por otro lado, luego de publicar tan ‘arrebatador’ comentario hacia Anuel, quien contestó fue la ex de Daniel Hernández (Tekashi 6ix9ine), Sara Molina, quien acusó de desentenderse de su hija, quien llama padre a su abuelo y no al cantante, además lo señaló de no ver por ella ni hacerse cargo, que él también es un mal padre y debería dejar de hacerse el ‘payaso’.