“Miro por el vidrio y el tipo estaba atrás”: Pancha Merino relató escalofriante historia sobre un expololo obsesivo

En el panel de “Tal Cual” conversaron sobre las relaciones obsesivas, tras enumerar diversos motivos que espantan a las parejas. A raíz de esto, Pancha Merino contó una terrorífica historia sobre una relación que tuvo con un hombre obsesivo mientras cursaba la escuela de teatro.

“Ya me tenía chata”, partió contando, “estaba en la escuela de teatro y en los recreos llegaba a verme en su moto. No me daba espacio, estaba todo el día encima”, agregó.

Ante esta demanda de su tiempo, la actriz decidió terminar con el joven, quien quedó muy mal tras esta conversación, así que para aliviar el golpe, le dijo que “se dieran un tiempo”.

“Ya me empezó a dar miedo

Sin embargo, él seguía yendo a la escuela de teatro para verla, así que Merino se escondía. “Un día salgo en mi auto de la escuela, estoy en el semáforo, miro por el vidrio y el tipo estaba atrás. Me bajo del auto y le digo: ‘mira hueón, te voy a acusar con mi mamá, y te voy a demandar por acoso’”. Le tiré la foca”, relató.

Ella le terminó gritando a su expololo: “¡Entiende! ¡No te soporto! ¡No me gustas! ¡No quiero estar contigo! ¿En qué idioma te lo digo? ¡No me sigas más!”.

Ese mismo día, Pancha volvió a su casa y dejó el auto estacionado en la calle ya que no había espacio. “En la mañana, voy a tomar mi auto y las cuatros rajadas con cuchillo. Era loquito”, reveló Merino.

“Mi mamá lo llamó y lo amenazó. Tuve que ir a la comisaría a dejar una constancia. Ya me empezó a dar miedo, estaba obsesivo”, cerró la actriz.