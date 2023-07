“Ni las lágrimas se le caen”: Los memes que dejó la reacción de Alessia al ver cómo Bambino regresó a “Gran Hermano”

Durante la más reciente transmisión de “Gran Hermano”, Constanza y Fernando tuvieron que fingir ser ‘expulsados’ del reality para cumplir una misión que beneficiaría a todos el grupo. Este hecho provocó varios llantos y reacciones de sus compañeros, entre la más comentadas la de Alessia.

Tras enterarse de la ‘eliminación’, la pareja del “Bambino” comentó que: “Yo vine acá por mí, no por una relación ni por él. Entonces voy a seguir para adelante, si esta es mi oportunidad (...) esto no me va a cagar la onda (...) si es que en verdad es real, me va a esperar y todo bien. Me da pena porque perdí un refugio de la nada me lo quitaron y ni siquiera me pude despedir. No estoy mal”.

Acto seguido y tras escuchar las palabras de sus compañeros de encierro, Fernando y Constanza aparecieron en la casa sorprendiendo a todos y todas.

Sin embargo, Alessia no estaba tan feliz por ver a su amor ingresando nuevamente a “Gran Hermano”; o así lo pensó la gente en las redes sociales, quienes aseguraron que la joven no estaba triste por la partida del Bambino y que tampoco mostró muchas emoción al verlo nuevamente.

Acá te dejamos los mejores memes:

La cara de Alessia cuando la coni dijo que vieron todo #GranHermanoCHV pic.twitter.com/MfFSnTUhkG — 🌳 ElBasto 🌳 (@bastiannacho) July 6, 2023

"te voy a ir a buscar a donde vayas"



- Wuajajajajajajajajajajajajaja #GranHermanoCHV pic.twitter.com/n3PqvplwHH — S-U-R-E-Ñ-O 🇨🇱 (@losrios1994) July 6, 2023

La Alessia debe estar como "OTRA VEZ ÉSTE WN, PENSÉ QUE ME IBA A LIBRAR". ni las lágrimas se le caen JAJAJS #GranHermanoCHV pic.twitter.com/JqDhe4Z5rK — Axel | JORGE AL 3331 (@AxelWonderland) July 6, 2023

la alessia cuando vea entrar al bambino #GranHermanoCHV pic.twitter.com/CFYLpZQtD0 — carolina (@bloodsliner) July 6, 2023

la alessia cuando vio entrar a bambino de nuevo a la casa, después de su falsa expulsión #GranHermanoCHV pic.twitter.com/L0ABufLwHA — sebastián (@sebastiaaaamv) July 6, 2023