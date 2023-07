Pancha Merino terminó en la clínica tras sufrir de pielonefritis: “Te duele hasta el pelo”

La panelista de “Tal Cual”, Pancha Merino, habló sobre el complejo momento de salud que vivió hace unos días, por el cual tuvo que asistir a la clínica. Esto tras ser consultada por Raquel Argandoña sobre el motivo de su ausencia a una junta.

“Me sentía mal y ya me había dado antes pielonefritis. Me dolía la cabeza, tenía náuseas, no quería comer nada (...) Te duele hasta el pelo, ¡Todo!”, partió contando. Ella llamó a su doctor, a quien siempre recurre ante cualquier enfermedad, y como ya sentía los síntomas, él le escribió una receta para que se comprara los remedios.

“Me compré los remedios, pero los devolví (los vomitó), así que tuve que ir a la clínica, y claro estaba con una pielonefritis importante”, señaló. De acuerdo a Mayo Clinic, esta es una “infección renal es un tipo de infección de las vías urinarias (...) Si no se tratan adecuadamente, pueden causar daños persistentes en los riñones”.

Sobre cómo se alivió, Pancha Merino contó que estaba esperando los exámenes que estaban listos en 48 horas, pero decidió ir por atención médica. “Fui a la clínica, me hicieron los exámenes ahí, me pusieron a la vena todo. Me alivió la fiebre y los vómitos, uno tiene mucho asco”, explicó.

“Unas tercianas que te mueres”

Por su parte, Raquel Argandoña también habló sobre su experiencia con esta infección urinaria. Esto ocurrió durante un viaje a Miami con sus dos hijos para celebrar el Año Nuevo, “me sentía tan mal, cómo sería que la gente me daba abrazos porque deben haber pensado que yo estaba en las últimas”, contó.

“Unas tercianas que te mueres, me sentía pésimo, y mis hijos llaman a Hernán porque yo estaba mal, adelantamos el vuelo”, continuó. De igual forma, le señalaron a Raquel que no hiciera notar su malestar ya que no la dejarían subir al avión.

En el vuelo, Raquel pidió la asistencia de un médico, quien estuvo con ella durante todo el viaje. Una vez pisó suelo chileno, la trasladaron a la Clínica Las Condes, donde estuvo 10 días. Sin embargo, se venía una función agotada de “Las Indomables” en Punta Arenas, por lo que pidió salir, a pesar de que le aconsejaron lo contrario.

Argandoña firmó un documento para dejar claro que fue su decisión, ella asistió a los ensayos, y tuvo que volver en la madrugada a la clínica, donde permaneció internada por otros 10 días más. “Te sientes pésimo”, cerró.