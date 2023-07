Salma Hayek se inspira en artistas “latinas”, pero las critican porque ellas ni español hablan

Ya son 35 años los que tiene la mexicana Salma Hayek en la industria de la televisión y el cine. Realmente es toda una veterana en este mundo, donde con talento, esfuerzo, lágrimas y motivación se logró posicionar como una verdadera actriz en Estados Unidos, durante una época en donde los latinos no tenían mucha cabida. Fue muy difícil y es por esto que ahora trata de ser un pilar para las nuevas promesas hispanas que están haciendo carrera en Hollywood.

Esta semana, Hayek no dudó en mostrarle su apoyo a un parte de artistas latinas emergentes que están calando en la audiencia anglosajona. Usó su cuenta en Instagram para no solo para ser su base, sino también demostrar su gran humildad al afirman que aprende de estas chicas.

Ellas son las actrices Camila Morrone, Alexa Demie y Jenna Ortega. “Siempre me inspiro cuando salgo con la brillante nueva generación de actrices latinas, me inyectan fuerza e inspiración”, escribió Salma junto a tres imágenes de las artistas de ascendencia hispana. La protagonista de “Merlina” no tardó en agradecerle el gesto: “Muchas gracias por todo lo que haces y por allanar el camino”.

“Inspiradas por vos ❤️ te queremos mucho”, le expresó Camila, mientras que Alexa le envió cinco emoji de besos. Ellas han ganado su fama también con mucho esfuerzo y sus carreras despegaron con participaciones en importantes series para streaming.

Te puede interesar: De Salma Hayek a Pedro Pascal: los latinos brillaron en la lista de los más influyentes de Times

Jenna Ortega, de 20 años, nació en California, Estados Unidos, pero sus abuelos son mexicanos y puertorriqueños. Debutó en el cine cuando tenía solo 9 años y lo hizo en grande en Iron Man 3, al interpretar a la hija del vicepresidente de Rodríguez. Era una niña en silla de ruedas. Esto fue tras aparecer en unos capítulos de las series CBS Rob y CSI NY. Además, también actuó en cintas como “Hoy sí”, “Scream 5 y 6” e“Insidious 2″, así como en los programas: “Merlina” y “Jurassic World: Campamento cretácico”.

Por su parte, Alexa Demie (32) es oriunda Los Ángeles, Estados Unidos y su madre es una mexicana que migró en la década de los 80. Afirma que se siente muy conectada con México. La fama le llegó a su vida con Maddy Pérez, el papel que interpretó en la serie de HBO, “Euphoria”. También participó en los films “Un momento en tiempo”, “En los 90″ y “Popular”.

Lee también: Salma Hayek enseña que a los 50 se puede ser sensual con vestido de crochet y lencería expuesta

Otra promesa hispana es la modelo y actriz Camila Morrone, quien con 26 años está arrasando en la industria del entretenimiento tras su papel de Jordan Kersey en la película “Death Wish”, junto a Bruce Willis en el 2018. Aunque nació también en mismo país de sus colegas, sus padres son argentinos.

“No son latinas ni hablan español”

Tras al publicación de Salma, los “haters” hicieron su aparición para dar su toque venenoso tras el teclado aseverando que ninguna de las tres era latina y que, incluso, no hablan español. “La única verdadera latina que si la está rompiendo en Hollywood es @melissabarreram ninguna de ellas es verdaderamente latina”, “Alexa y Jenna no son para nada latinas” y “Discúlpame pero la única latina en esa foto eres tú! La Alexa se llena la boca en decir que no es latina, la otra nada más el apellido tiene, no hablan español y no por cantar las canciones de Selena Quintanilla ya son latinas”.

Lo cierto es que la única que no habla el idioma es Jenna porque complicaba el modo de vida de su padre que solo sabía inglés, mas Alexie y Camila no dudan en dejar fluir sus raíces hispanas cuando se trata de entablar una conversación en su idioma ancestral.