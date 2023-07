“Sé que voy a explotar”: La reacción de Alessia tras la expulsión de Fernando de ‘Gran Hermano’

Constanza y Fernando fueron expulsados de Gran Hermano por incumplir las normas y quedó la grande en redes sociales, pero aún peor fue la sensación que tuvo Alessia.

Recordemos que la joven inició un romance con el ‘Bambino’ y hasta alcanzaron a tener una romántica cita hace pocos días. Sin embargo hoy no tuvieron la posibilidad de despedirse, pues la decisión se informó abruptamente.

Tras escuchar el comunicado que leyó Viviana, Alessia se acercó a Maite, Francisca y Skarleth para compartir sus impresiones, asegurando que no podía creer lo que estaba pasando.

Pese a todo, quiso mostrarse fuerte, y aseguró que ella ingresó al reality para acercarse a su sueño de ser cantante, y que estar en pareja no era parte de su plan inicial.

“Yo todos los días me levanto y digo ‘esto no es mi vida real’. Mi vida real está afuera y esto es una oportunidad. Yo vine acá por mí, no por una relación ni por él. Voy a seguir para adelante porque esto es mi oportunidad y estoy tranquila con eso. Esto no me va a cagar la onda y seguiré por mis propias metas. Si esto es real, afuera se va a dar y nos vamos a esperar”, agregó según consigna Página 7.

Sin embarfo, reconoció que le daba pena la situación, “porque me quitaron un refugio de la nada y ni siquiera me pude despedir”.

Alessia no no quiere olvidar a Fernando

La voz de Gran Hermano dio la instrucción a los jugadores de que armaran las maletas de Fernando y Constanza, pues ellos no tenían permitido ingresar de nuevo para hacer eso.

Por lo mismo, Alessia corrió a recoger las cosas de su pareja, con ayuda de Francisca, quien le preguntó si había algo de él que quisiera conservar en la casa.

La joven dijo que no, pero sacó el perfume de ‘Bambino’ para rociarlo en el peluche con el que duerme. Luego, usó su propia colonia para rociar la bandera de la Universidad de Chile que llevaba Fernando, dejando su olor en ella antes de guardarla en la maleta.

“En algún momento sé que voy a explotar para expulsar todo, pero no ahora”, dijo la ex The Voice.

“Yo soy romántica y de piel, pero no soy buena para decir cosas porque me da vergüenza. Yo no le decía cosas y él es muy de hablar… Me hizo sentir algo tan real, que no había sentido en mucho tiempo, y en un contexto muy irreal”, expresó.