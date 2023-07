“Tenía ganas de independizarme económicamente”: Gissella Gallardo reveló que consiguió nuevo trabajo alejada de la televisión

Luego de la polémica separación con Mauricio Pinilla y la muerte de su padre, Gissella Gallardo quiso retomar su vida laboral y reveló que tiene nuevo trabajo alejada del mundo de la farándula.

La periodista habló de esto con Las Últimas Noticias, en donde contó detalles sobre su nueva carrera como corredora de propiedades.

“No puedo quedarme acostada llorando, la vida sigue y teniendo a tres pollitos a cargo mío no me queda más que pararse. Además, tenía ganas de independizarme económicamente”, comentó la expareja de Pinilla sobre su nueva ocupación.

Aunque también aseguró que su nuevo trabajo no tiene algún efecto económico de la separación, destacando que “es una necesidad de desarrollo personal, de tomar desafíos en mi vida. Desde que era chica he trabajado y ahora mis niños ya están grandes y tengo tiempo y ganas de trabajar”, explicó.

Rechazó la oferta para estar en la pantalla chica

En la conversación con LUN, la comunicadora comentó que rechazó ofertas para estar en televisión, ya que se quiere alejar de este mundo.

“El tema más concreto que se me ofreció ha sido para estar en programas de farándula, pero no quiero estar expuesta, no quiero que mis hijos estén expuestos”, expresó Gissella.

“El año pasado y este año lo hemos pasado muy mal, incluido Mauricio (Pinilla), con tantas mentiras y tantas cosas que lo único que quiero es proteger a mis niños y a Mauricio también”, sostuvo.

Sobre su nuevo rumbo laboral, Gallardo contó que se hizo experta en el sector inmobiliario gracias a tanto cambio de casa. “Me encanta este rubro, igual desde mucho antes de que me ofrecieran el trabajo. Soy experta, soy rápida, eficiente, proactiva; armo y desarmo casas en dos días”, afirmó.