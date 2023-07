Yailin y Karol G demuestran que dejar al ex tóxico rinde frutos: así se han transformado ambas

Anuel AA ha vuelto a hacer de las suyas y es que desde que terminó su relación con Karol G, tuvo una hija con Yailin la más viral y la dejó, ahora presume estar enamorado de otra mujer.

A través de redes sociales, el reguetonero compartió una sensual fotografía en la que está muy romántico con una mujer. En otra de sus historias de Instagram, publicó una serie de emojis de una carita enamorada.

Anuel AA El reggetonero presumió que ahora tiene un nuevo amor (Instagram)

Si bien él no reveló de quién se trata, internautas ya han dicho que el reggetonero “no madura”, pues siguen lanzando indirectas contra sus ex Karol y Yailin. Asímismo, han “descubierto” que la mujer misteriosa se trata de la modelo e influencer Laury Saavedra.

En los últimos meses, Anuel ha hecho ‘movidas sucias’, especialmente contra Karol, como dedicarle una canción y usar camisetas con su fotografía impresa y la leyenda “estás con Feid pero sabes qaue eres mía”.

Anuel AA El rapero lanzó más indirectas a Karol G (Instagram)

Por supuesto ni Karol ni Yailin hacen caso a las acciones de Anuel pues ambas han avanzado con sus vidas enre nuevos proyectos y hasta amores.

La transformación de Karol G

Karol G siempre ha apostado por looks diferentes con los que deja claro que no le teme a los cambios. Sin embargo, internautas afirman que ha tenido un glow up desde que se separó de Anuel y se dio una oportunidad con Feid.

Karol G La Bichota estuvo con Anuel AA por más de dos años (Instagram)

Su cabello y su estilo han delatado las etapas del amor y desamor por las que ha pasado.

Karol G La cantante llevó el cabello azul haciendo alusión a su álbum Ocean (Instagram)

Desde el cabello azul con el que denotaba su amor por el océano y la libertad, hasta el rojo intenso que llevó tras la ruptura y el rosa pálido con el que expresa que está muy enamorada.

Karol G El cabello rojo intenso se convirtió en un sello de la cantante (Instagram)

Ésta ha sido una buena temporada para Karol G pues cada vez suma más éxitos en su carrera, incluyendo el dueto con Shakira y su participación en una de las películas más esperadas del año. Y es que ahora “La bichota” será la única latina anunciada en el “line-up” del soundtrack de la película de Barbie, lo cual demuestra lo lejos que está llegando con su música.

En definitiva, Karol se ha convertido en un referente de mujer poderosa que no se deja de nadie y rompe prejuicios.

Karol G La colombiana ha enamorado con su cabellera rosa claro (Instagram)

Así ha cambiado Yailin la más viral

Anuel AA y Yailín la más viral han sido una de las parejas más polémicas de la farándula internacional, pues incluso tras su ruptura siguen dando de qué hablar. Ambos protagonizaron videos subidos de tono, discusiones con fanáticos y hasta circuló evidencia de los destrozos que hacía cuando se enfrentaban.

Yailin la más viral La cantante tuvo una relación con Anuel tras dejar a Karol G (Instagram)

A principios de 2023, el reguetonero dio a conocer que estaba en proceso de divorcio con la influencer y rapera de República Dominicana. Sólo estuvieron casados por siete meses de matrimonio. Anuel primero señaló que necesitaba un tiempo para resolver asuntos personales, mientras que Yailin optó por alejarse de redes sociales para luego referirse a lo “poco hombre” que fue su ex.

Yailin la más viral Así ha sido la vida de la cantante tras separarse de Anuel (Instagram)

Ahora, la cantante parece haber empezado una relación con Tekashi 61x9nine, un artista emergente en el mundo de la música, conocido por su sencillo “69″ y las colaboraciones con Nicki Minaj, el mismísimo Anuel AA, Murda Beatz, entre otros. Aunque algunos la cuestionan por elegir a otro controvertido cantante, esto no ha sido todo para ella pues también ha seguido enfocada en su música y su hija.