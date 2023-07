¡Es el karma de Piqué! La acciones de Clara Chía que lo avergüenzan ¿Berrinches y ropa ‘fea’?

El pasado fin de semana se vivió La Velada del Año 3, donde Ibai Llanos es organizador de un evento de boxeo al que acudieron influencers y otros famosos, al Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, mismo al que, sin falta, se presentó Gerard Piqué, sin dar señales de Clara Chía.

Lo que causó revuelo fue el look que utilizó el futbolista de tipo futurista con mezclas ochenteras que no terminaron de encantar al público y es que muchos no aguantaron y comentaron que su nueva novia no lo quería, pues de lo contrario, no hubiera dejado que vistiera de esa manera.

Pese a que se le vio realmente relajado al futbolista e incluso se tomó una fotografía con la periodista Belén Esteban de Telecinco, mostrando una especie de gesto de paz para la prensa rosa, que no ha dejado de arremeter en su contra tras su polémica separación con Shakira.

Y es que mientras Shakira sigue acumulando éxitos, el español ha vivido uno de los momentos más complicados con su imagen, pues, aunque ha intentado mantenerse al margen, han sido un par de comentarios y algunos datos que se han ido revelando, los que lo han puesto en la mirada del público de forma negativa.

¿Clara Chía es el karma de Piqué?

Luego de ver el controvertido outfit de Piqué, usuarios acusaron a Clara Chía de dejar que el futbolista vista de esa manera, y es que, esta no ha sido la primera vez que acusan al español de escoger el ‘peor’ outfit, pues en su llegada al aeropuerto de Miami con sus hijos, fue visto con un look bastante desaliñado usando una camiseta gris y un pantalón holgado.

Pero mientras el ex defensa del Barça es criticado, la sorpresa fue Clara Chía Martí, quien durante su visita a Madrid, ya actuó como toda una estrella cuando fans se acercaron a pedirle fotografías de las que accedió gustosa a tomarse, mientras estaban en una heladería del lugar.

Clara Chía Martí y fan TikTok: @carlagiralt (TikTok: @carlagiralt)

Pese a ser uno de los personajes más odiados del mundo del espectáculo, Clara Chía sorprendió a los fans a tomarse aquella foto luego de que fuera vista ‘huyendo’ del lugar, un gesto que de alguna manera ayudó a limpiar su imagen.

También te podría interesar: Mientras Piqué es la burla: Clara Chía tiene el mejor look para el calor con camisa y shorts

¿Clara Chía hace berrinches a Piqué?

Pese a que la pareja huye constantemente de las cámaras, Piqué y Clara Chía no han tenido reparo en salir a pasear por las calles de Barcelona, razón por la que fue muy comentado uno de los gestos que la joven de 24 años tuvo con el futbolista.

A principios de mayo, Piqué y Clara Chía fueron captados cenando, y fue una foto en la que se reveló que la joven de 24 años había hecho una mueca al futbolista, aunque no se puede apreciar algo malo, usuarios tomaron a mal el gesto de la española.

También te podría interesar: ¿Superestrellas? Los ‘gestos’ que Gerard y Clara Chía tuvieron en la boda de Marc Piqué